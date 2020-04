Hannover

Die Hoteliers in Niedersachsen dürfen vom 25. Mai an wieder ihren regulären Betrieb aufnehmen – so hat es die Landesregierung jetzt festgelegt. Restaurants dürfen sogar schon ab 11. Mai öffnen. Allerdings gelten weiterhin Abstands- und Hygieneregeln, um die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus so gering wie möglich zu halten.

Im Hotel- und Gaststättengewerbe wird die Ankündigung mit großer Erleichterung aufgenommen. „Wir sind sehr erfreut und auch ein bisschen überrascht“, sagt Rainer Balke, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands Dehoga Niedersachsen.

Dehoga : Hoteliers und Gastronomen sind in der Verantwortung

Die Möglichkeit, wieder öffnen zu dürfen, sei früher eingeräumt worden als erwartet, sagt Balke. Dennoch hätten die Hoteliers und Gastronomen jetzt genügend Zeit, um Vorkehrungen zu treffen. „Vermutlich müssen Gastronomen ihre Kapazitäten deutlich reduzieren, um die Abstände einhalten zu können“, sagt der Dehoga-Chef.

Das könne für manche Wirte bedeuten, dass sich eine Wiedereröffnung kaum rechne. „Dennoch gilt: Endlich können wir mit der Arbeit beginnen.“ Jetzt komme es darauf an, dass alle Gastronomen und Hoteliers ihrer Verantwortung gerecht würden.

Viele offene Fragen

Björn Hensoldt, Geschäftsführer der Firma Gastrotrends, ist skeptischer. Natürlich sei die in Aussicht gestellte Öffnung ein positives Signal, sagt er. Gleichwohl sei völlig ungewiss, welche Auflagen auf die Gastronomen zukämen. „Sollen die Abstandsregelungen zwischen den Tischen gelten oder zwischen den Gästen?“, fragt Hensoldt, zu dessen Unternehmen etwa die Restaurants Reimanns Eck und Vier Jahreszeiten sowie der Waterloo-Biergarten und der See-Biergarten am Maschsee gehören.

Er sorgt sich, dass viele Wirte nun unter Zeit- und Konkurrenzdruck versuchen, ihre Betriebe wieder zum Laufen zu bringen, obwohl das für sie unter den geforderten Bedingungen gar nicht wirtschaftlich ist. Es müsse auch sichergestellt sein, dass ein Gastronom, der nicht öffne, weiterhin Kurzarbeitergeld und staatliche Zuschüsse in Anspruch nehmen könne, betont Hensoldt.

„Mit Mundschutz kann man ja nicht essen“: Gastronom Feyzi Ekinci. Quelle: Rainer Dröse

Alles schon durchgerechnet

Feyzi Ekenci, der am Leineufer die Restaurants Aresto und A' Mura betreibt, hat schon alles durchgerechnet. Beide Restaurants hätten normalerweise 120 Innen- und 150 Außenplätze, nun werde wegen der Abstandsregelungen nur jede zweite Tisch belegt. „Das reicht uns, um wieder komplett zu öffnen“, erklärt er. Das Personal werde Handschuhe und Masken tragen, die Bezahlung solle bargeldlos vonstatten gehen.

Unklar sei noch, ob die Restaurantgäste auch einen Mundschutz tragen müssten. „Damit kann man ja nicht essen“, gibt der Gastronom zu bedenken. Insgesamt ist er aber zuversichtlich, dass das Geschäft langsam wieder anlaufen kann: „Das ist endlich mal ein Lichtblick.“ So sieht es auch Ferit Özgör, Mitinhaber der vier Stadtmauer-Restaurants in Hannover.

Zu klein zum Öffnen?

Für Nadine Privitera vom Bistro Bei Jacqueline in der Limmerstraße bleiben noch viele offene Fragen. Vor allem eine: „Unser Gastraum hat 40 Plätze, er misst an der breitesten Stelle aber nur 3,50 Meter, da wird es schwer mit den Abstandsregelungen.“ Auch die kleine Außenterrasse ist unter Corona-Bedingungen kaum nutzbar. Es gibt nur vier Tische, an denen sonst bis zu sechs Personen saßen, nun könnten es wohl höchstens zwei sein. Und noch weiß Privitera nicht, ob die Wiederöffnung für sie überhaupt ökonomisch Sinn macht.

Nadine und Cati Privitera: „Es wir schwer mit den Abstandsregelungen.“ Quelle: Tim Schaarschmidt

Hygieneregeln in Hotels bereits eingeplant

Mit Blick auf die Öffnung der Hotels reagiert der hannoversche Städtetourismus erleichtert. „Wir sehen Licht am Ende des Tunnels“, sagt Hans Nolte, Chef der Hannover Tourismus und Marketing Gesellschaft (HMTG). Den Betrieb wieder aufzunehmen sei bitter nötig, ansonsten wären die Schäden für die Branche irreparabel geworden. Hygieneregeln hätten die meisten Hoteliers bereits eingeplant.

Bisher keine Buchungen von Geschäftsreisenden

„Wir servieren das Frühstück künftig nur auf den Zimmern“, sagt Veit Pagel, Chef des Grand Hotel Mussmann. Seit dem 20. März hat sein Haus den Betrieb eingestellt, obwohl es Geschäftsreisenden noch erlaubt war, ein Zimmer zu mieten. Nur private Übernachtungen hatte das Land untersagt. „Gebucht hat aber niemand“, sagt Pagel.

Ab Montag fährt das Grand Hotel Mussmann den Betrieb wieder hoch, ein paar Nachfragen gibt es inzwischen. „Wir halten Masken für unsere Gäste bereit, falls das erforderlich sein sollte“, sagt der Hotelchef. Das Personal trage ebenfalls Masken, sobald es Kontakt mit Gästen habe. Türklinken würden kontinuierlich desinfiziert, und auf den Toiletten gebe es Behälter mit Desinfektionsmitteln. „Wir werden noch länger mit dem Virus leben müssen“, vermutet Pagel.

Cord Kelle, Direktor des Congress Hotels am Stadtpark, glaubt nicht daran, dass die Umsätze nach dem 25. Mai in die Höhe schnellen. „Das Geschäftsjahr ist eigentlich erledigt. Dafür sind die Ausfälle zu hoch“, sagt er. Insbesondere für Hotels, die auf Veranstaltungen und Kongresse angewiesen sind, sei die Perspektive für den Rest des Jahres alles andere als rosig. „Aber wir lassen uns nicht unterkriegen“, sagt Kelle.

Von Andreas Schinkel und Juliane Kaune