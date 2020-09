Hannover

Hannovers Kämmerer Axel von der Ohe hat ein düsteres Bild der städtischen Finanzen gezeichnet. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie, befänden sich derzeit rund 325 Millionen Euro weniger in der Stadtkasse als vorgesehen, berichtete er am Mittwoch im Finanzausschuss des Rates. „Wir haben kein Geld“, betonte von der Ohe. Und niemand dürfe davon ausgehen, dass sich diese „stabil schlechte Lage“ im Laufe dieses Jahres bessere.

Einbruch bei der Steuer

Wesentlichen Anteil an dem Einbruch haben die geringeren Steuereinnahmen von 280 Millionen Euro. Einen besonders hohen Anteil daran haben die Mindereinnahmen der Gewerbesteuer von rund 220 Millionen Euro. „Das ist ein katastrophaler Einbruch“, sagte er. Auch in den vergangenen Wochen sei das weiter gegangen, aber nicht mehr ganz so rasant. Auch bei der Einkommenssteuer (minus 44 Millionen Euro) und der Umsatzsteuer (minus 11 Millionen Euro) verzeichne die Stadt deutlich weniger Einnahmen.

Anzeige

Negativ hat sich die Corona-Pandemie auch auf städtische Firmen und Firmen mit städtischer Beteiligung wie zum Beispiel das Wohnungsunternehmen Hanova, den Flughafen oder die Messe ausgewirkt. Es fehlen 17 Millionen Euro Gewinnabführung aus diesen Unternehmen in die Stadtkasse. Von der Ohe machte deutlich, dass die Stadt sich nicht auf Kosten dieser Firmen sanieren werde.

Weitere HAZ+ Artikel

Weniger Parkgebühren, weniger Falschparker

Geringere Einnahmen hat die Stadt auch bei den Verwaltungsgebühren (minus 10 Millionen Euro). Betroffen ist auch der Verkehrsbereich: denn weil während des Lockdowns weniger Autos in der Stadt unterwegs waren, fehlen auch Parkgebühren und Bußgelder für Falschparker.

Lesen Sie auch: Interview mit Stadtkämmerer: Ist Hannover bald pleite, Herr von der Ohe?

Bei den positiven Effekten sind die Summen wesentlich geringer: 16 Millionen Euro bekommt die Stadt von der Region für zu viel gezahlte Regionsumlage erstattet, „das ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, meinte von der Ohe. 11 Millionen Euro kann der Kämmerer durch einen geringeren Personalaufwand einsparen. Am Jahresende werde der Fehlbetrag für den städtischen Haushalt nach der bisherigen Berechnung bei 200 Millionen Euro liegen, weil es im Dezember noch Ausgleichszahlungen von Bund und Land geben werde.

Das Problem bleibt

Auch im kommenden Jahr werde die Stadt nicht besser dastehen, betonte der Finanzdezernent. Zu dem anhaltenden Einbruch bei der Gewerbesteuer komme eine höhere Regionsumlage, von der Ohe rechnet hier mit Zusatzkosten zwischen 55 und 60 Millionen Euro. Auch in den kommenden Jahren hätten die Etats erhebliche Defizite, es brauche Jahre, bis die Stadt wieder auf dem Niveau von 2019 angelangt sei.

Wie sich die finanziellen Probleme auf die Ausgaben auswirken, ist noch unklar. Diskutiert wird unter anderem, den Neubau des Fössebads zu verschieben.

Von Mathias Klein