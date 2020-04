Hannover

Städte und Gemeinden ächzen unter den Folgen der Corona-Pandemie, und die Schuldenberge wachsen. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) fordert daher, dass Land und Bund den Kommunen unter die Arme greifen. Das kommt bei der hannoverschen Stadtverwaltung gut an. „Die Überlegungen von Minister Althusmann begrüße ich ausdrücklich“, sagt Kämmerer Axel von der Ohe ( SPD) auf Nachfrage der HAZ. Klar sei auch, dass die Städte und Gemeinden einen Teil der finanziellen Corona-Lasten allein tragen müssten und dazu auch bereit seien.

Land soll erhöhte Kreditrahmen bewilligen

Hannovers Kämmerer hat sich bereits überlegt, wo die Hilfen von Land und Bund ansetzen könnten. Zunächst gelte es, die Liquidität der Kommunen zu sichern, sagt von der Ohe. Städte wie Hannover, Braunschweig, Osnabrück und Hildesheim erhöhen derzeit ihre Kreditrahmen – und dazu braucht es die Zustimmung der Kommunalaufsicht, einer Behörde des Landes. Bisher hat die Behörde der Schuldenaufnahme keinen Riegel vorgeschoben. „Das ist gut und muss so fortgesetzt werden“, sagt von der Ohe. Er plant, dass die Stadt Hannover künftig bis zu 800 Millionen Euro kurzfristiger Kredite aufnehmen darf. Der Rat stimmt am 23. April über das Vorhaben ab.

Direkte Zuschüsse an Städte nötig

Zudem wünscht sich der Kämmerer finanzielle Zuschüsse für die Kommunen. „Ein Teil der Einnahmeausfälle sollte über direkte Zuweisungen von Bund und Land ausgeglichen werden“, fordert von der Ohe. Denkbar sei, die Städte und Gemeinden in diesem Jahr von der Zahlung der Gewerbesteuerumlage zu entlasten. Dabei handelt es sich um einen Teil der Gewerbesteuererträge, den die Kommunen an Land und Bund abführen müssen. Für Hannover wären das in diesem Jahr 50 Millionen Euro, die die Stadt einbehalten könnte. „Das würde die absehbaren Ausfälle zwar bei weitem nicht kompensieren, aber etwas mindern“, sagt der Kämmerer.

Förderpaket für kommunale Investitionen

Auch die Zeit nach der Pandemie müsse in den Blick genommen werden, meint von der Ohe. Die Städte und Gemeinden sollten auch nach Bewältigung der Krise in der Lage sein, notwendige Investitionen zu tätigen – etwa in Schulen und Kitas, in Ämter und Museen. Wenn aber die Einnahmen der Städte einbrechen, drohen Kürzungen bei Investitionen. In Hannover fehlte es bereits vor dem Ausbruch der Pandemie an Hunderten Millionen Euro für das städtische Investitionsprogramm.

Kämmerer von der Ohe wünscht sich jetzt ein Förderpaket für kommunale Investitionen. „Ein solches Programm sollte nicht nur angemessen dotiert sein, sondern müsste vor allem auf einen langjährigen Zeitraum angelegt sein“, sagt von der Ohe. Insbesondere der Bund stehe hier in der Pflicht.

Von Andreas Schinkel