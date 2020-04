Hannover

Hannovers Stadtspitze ist wieder komplett und darf seit Dienstag wieder im Neuen Rathaus in Hannover arbeiten. Die Corona-bedingte Quarantäne von Oberbürgermeister Belit Onay und der Dezernenten sei beendet, teilte das Rathaus am Dienstag mit. „Allen geht es gesundheitlich gut.“

Lesen Sie auch: Die aktuelle Entwicklung in Hannover und Niedersachsen

Anzeige

Der Oberbürgermeister hatte sich vor gut zwei Wochen mit Beschwerden wie Kopfschmerzen und Mattheit auf das Coronavirus testen lassen und war dann zwei Wochen in Quarantäne gegangen. Auch die Dezernenten – bis auf Konstanze Beckedorf – waren daraufhin in die häusliche Isolation gegangen, weil sie Kontakt zu Onay gehabt hatten.

„Wir sind sehr froh“

Onay erklärte am Dienstag, er und die Dezernenten seien erleichtert, dass das nun vorbei sei. „Wir sind sehr froh, dass die strikten Auflagen der häuslichen Quarantäne aufgehoben werden.“

Allerdings ist das Rathaus von einem normalen Betrieb weiterhin weit entfernt. „Selbstverständlich werden wir uns auch weiterhin an die Vorgaben und Empfehlungen halten, die für alle Arbeitnehmer gelten, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern“, betonte Onay.

Bis Ostern im Homeoffice

Dazu gehöre die Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln. Außerdem werde die Stadtspitze, soweit das möglich ist, weiterhin aus dem Homeoffice arbeiten und Besprechungen per Telefon oder Videokonferenz abhalten. Er selbst werde bis Ostern weiterhin von zu Hause aus arbeiten. Der OB verknüpft die Meldung seiner Genesung mit einem Appell an alle Menschen in Hannover, nicht nachzulassen, sich an die Regeln zu halten und so sich und andere zu schützen.

Lesen Sie auch

Von Karl Doeleke