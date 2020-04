Hannover

„Ihr habt gesagt, ihr helft schnell, ihr habt gesagt, ihr helft unbürokratisch – macht ihr das jetzt bitte?“ Mit einem eindringlichen Video auf Facebook hat Rolf Eisenmenger, Inhaber der Herrenausstatters Lo&Go in der hannoverschen City, an die Politik appelliert, den Geschäften in der Corona-Krise nicht nur Hilfe zu versprechen, sondern jetzt auch entsprechend zu handeln.

Liebe Bundesregierung Seit drei Wochen ... schauen Sie sich einfach das Video an. #supportyourlocal #wirliebenhannover Bundesregierung #hannover #loandgo #mittelstand #geimeinsamsindwirstark Film by Norbert Peter Gepostet von LO&GO Herrenausstatter am Montag, 6. April 2020

Laden zu, aber offene Rechnungen müssen bezahlt werden

Durch die Zwangsschließung wegen der Corona-Pandemie verliere sein Laden ein Großteil seines Jahresumsatzes, sagt der 65-Jährige. Viele Männer würden in den Monaten März bis Mai ihren Hochzeitsanzug kaufen, das falle nun weg. „Das Hauptproblem ist die fehlende Liquidität“, sagt Eisenmenger. Denn es gebe offene Rechnungen, die bezahlt werden müssten. Das Lager sei voll, denn im Februar und März käme die Frühjahrsware und die Lieferanten, die größtenteils in Italien säßen, müssten jetzt auf ihr Geld warten. Es gehe um mehrere Hunderttausend Euro, sagt der Geschäftsmann.

Wenn er Rechnungen nicht begleiche, gebe es Dominoeffekte, denn die kleineren Bekleidungslieferanten aus Italien bekämen dann auch Probleme. Das Versprechen der Politik, schnell, großzügig und unbürokratisch zu helfen, habe in ihm Kampfgeist geweckt, erzählt er in dem Video, das mehr als 14.000 Mal aufgerufen worden ist.

Bislang kein Geld von der Bank

Das Versprechen sei vor drei Wochen gewesen – und obwohl er über seinen Steuerberater schon ganz früh entsprechende Anträge auf KfW-Kredite oder andere Förderprogramme gestellt habe, sei bislang kein Geld geflossen. Von der N-Bank habe er nur die Bestätigung bekommen, dass sein Antrag eingegangen sei. „Geld habe ich bislang nicht bekommen“, sagt Eisenmenger.

Er müsse bei der Bank einen Liquiditätsplan vorlegen, um einen KfW-Kredit zu bekommen. Aber wie solle er angesichts der aktuellen Lage berechnen, mit welchen Einnahmen und Ausgaben er in diesem Jahr kalkulieren könne, fragt der Herrenausstatter. Es sei völlig unklar, wann der Shutdown gelockert werde und unter welchen Regularien die Geschäfte öffnen dürften. Möglicherweise könnten dann nur drei Kunden zeitgleich im Laden einkaufen.

„Beratung kann man nicht verschicken“

Da er zurzeit keine Herrenbekleidung verkaufen kann, lässt er zurzeit Mund- und Nasenschutzmasken produzieren und vertreibt diese übers Internet. Nach Ostern will der 65-Jährige in seinem Onlineshop noch mehr Artikel anbieten. „Unsere Stärke ist die individuelle Beratung der Kunden“, sagt Eisenmenger, „aber die kann ich nicht in eine Kiste packen und verschicken wie ein Hemd.“

In dieser Woche hat Eisenmenger ein Fotoshooting vor hannoverschen Traditionsgeschäften gemacht und mit der Aktion dafür geworben, lokale Händler zu unterstützen. Er bleibt zuversichtlich, dass die Wirtschaft aus dieser Krise herauskommen werde. Dafür müssten aber auch die Politiker endlich ihre Versprechen in die Tat umsetzen, sonst drohten massenhafte Insolvenzen.

