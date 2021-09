Hannover

Die Corona-Krise fordert ein erstes Opfer am hannoverschen Hotelmarkt. Der Loccumer Hof, Traditionsadresse nahe dem Hauptbahnhof, schließt noch vor dem Jahresende. Das Betreiberpaar Monique und Eckhard Laabs betont, dies geschehe nicht aus akuter wirtschaftlicher Not: „Aber die Corona-Krise macht eine seriöse Planung unmöglich, und wir wollen jetzt selbst entscheiden, so lange wir noch selbst die Entscheidungen treffen können.“

Seit der Expo haben die beiden Geschäftspartner das 98-Zimmer-Hotel an der Kurt-Schumacher-Straße zu einem Vier-Sterne-Haus ausgebaut. 2003 haben sie das Nachbarhaus hinzugekauft, nachdem dort Korb-Ritter aufgehört hatte, und im Inneren vor allem große Tagungs- und Konferenzbereiche ausgebaut. 2016 kam die Gastronomie „Kurt16“ hinzu, 2019 wurde die Fassade stilvoll erneuert. „Und dann kam Corona“, sagt Eckhard Laabs.

Niemand wisse derzeit, wie sich die Nachfrage nach Veranstaltungsräumen entwickeln und wann die Zahl der Geschäftsreisen und der Städtetourismus wieder anziehen werde, sagt Monique Laabs. Noch sähen sich beide wirtschaftlich in der Lage, zu handeln – und deshalb habe man jetzt gehandelt. Am 20. Dezember ist Schluss.

Beschäftigte suchen sichere Jobs

Ende Juni wurde das Personal informiert, vielfach langjährig Beschäftigte – die älteste Mitarbeiterin ist seit über 50 Jahren im Haus und arbeitet während der Rente weiter. Die Personalentwicklung während der Krise aber ist auch Teil des Problems. Vor Corona hatte der Loccumer Hof rund 30 Beschäftigte, jetzt sind es noch 15 – allein elf haben die Hotellerie verlassen, weil sie sich etwas Sichereres suchen wollten. „Selbst wenn Corona schlagartig vorbei wäre und alles wäre wie vorher, wüssten wir gar nicht, wo wir das Personal hernehmen sollen“, sagt Eckhard Laabs.

Beim Gastgewerbeverband Dehoga rechnet der für Hotels zuständige Fachgruppensprecher Cord Kelle mit weiteren Schließungen infolge der Pandemie. „Im Vergleich zu 2019 liegen die Umsatzausfälle der Häuser teils bei 80 Prozent“, sagt Kelle, der selbst Direktor im „Hotel am Stadtpark“ ist. „Und wir alle haben insgeheim die Sorge, dass nach der Wahl oder zum Jahresende Schluss ist mit Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfe – aber die Krise ist für uns dann noch lange nicht vorbei.“

„Das Herz blutet“

Rund 8000 Beschäftigte arbeiteten vor der Krise in den rund 300 Hotels in Hannover und den Umlandgemeinden, sagt Dehoga-Geschäftsführerin Kirsten Jordan. „Die Hilfen haben viele über Wasser gehalten – aber wenn man vom Ende im Loccumer Hof hört, da blutet einem das Herz.“

Der Loccumer Hof war nach dem Zweiten Weltkrieg als relativ einfaches Hospizhotel der evangelischen Landeskirche gegründet worden. Ab 1961 stellten Onkel und Tante von Eckhard Laabs das Direktorenpaar. Als diese 1998 ausschieden, übernahm er mit seiner damaligen Ehefrau Monique das Hotel – zunächst als Pächter, 2000 dann als Eigentümer.

Immobilie ist verkauft

Die Immobilie haben sie jetzt verkauft. Was der neue Eigentümer damit vorhat, darüber ist Stillschweigen vereinbart. Pläne für die Zeit nach dem Aus wollen Monique (51) und Eckhard (55) Laabs erst im neuen Jahr schmieden: „Bis zum letzten Tag werden wir uns unserem Hotel widmen, das wir mit viel Demut, aber auch mit viel Herzblut aufgebaut haben.“

Von Conrad von Meding