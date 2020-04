Bemerode/Kirchrode

Der Anruf kam kurz vor Ladenschluss. Also setzte sich Christine Jochem sogleich in ihr Auto und fuhr zum Supermarkt, um Toilettenpapier, Buttertoast und ein paar andere Dinge zu besorgen. Die 40-Jährige kaufte aber nicht für sich selbst ein, sondern für eine ältere Dame aus Bemerode, die zur sogenannten Corona-Risikogruppe gehört – und die sich deshalb nicht mehr eigenständig um ihre Einkäufe kümmern kann.

Diesen Menschen, die in Zeiten der Corona-Krise besonders auf Unterstützung angewiesen sind, möchte Jochem helfen. Deshalb hat sie die Nachbarschaftshilfe Kronsberg/ Bemerode ins Leben gerufen. Die Initiative vermittelt Freiwillige aus dem Stadtbezirk, die für andere Menschen etwa Einkäufe erledigen, zur Apotheke gehen und mit ihnen in Kontakt bleiben.

35 Freiwillige haben sich bereits gemeldet

„Die Unterstützung soll möglichst niedrigschwellig sein“, sagt Jochem, „wer danach fragt, bekommt sie.“ Für Hilfesuchende aus Bemerode hat sie die Telefonnummer (0511) 3534289 und die E-Mail-Adresse suche@nachbarschaftshilfe-kronsberg.de eingerichtet. Wer mithelfen möchte, schreibt an biete@nachbarschaftshilfe-kronsberg.de.

Hat die Nachbarschaftsinitiative Kronsberg/Bemerode ins Leben gerufen: Christine Jochem. Quelle: Privat

35 Freiwillige hätten sich bereits registriert, sagt die Initiatorin. Diese Freiwilligen teilt Jochem dann den Hilfesuchenden zu, die sich bei ihr melden. „Ich bilde jeweils Tandems“, erzählt Jochem, „so haben die Menschen eine direkte Bezugsperson.“ Das sei in Zeiten sozialer Isolation besonders wichtig.

Aushänge in Supermärkten platziert

Aber auch bei der Abstimmung helfe die Eins-zu-eins-Zuteilung von Freiwilligen und Hilfesuchenden. Etwa, um nur einmal besprechen zu müssen, wie die Übergabe und die Bezahlung der Einkäufe ablaufen. „Die ältere Dame wollte zum Beispiel, dass ich die Einkäufe vor die Tür stelle“, sagt Jochem. Den Kassenzettel habe sie in einem Briefumschlag beigefügt. Die offene Summe beglich die Frau dann nach dem nächsten Einkauf.

Bei der Nachbarschaftshilfe sei die Nachfrage aber noch gering, sagt die Initiatorin. Nur drei Hilfesuchende haben sich bislang gemeldet. Der Bedarf sei wahrscheinlich viel größer, vermutet Jochem. Deshalb habe sie nun Aushänge in größeren Supermärkten platziert und E-Mails an verschiedenen Organisationen im Stadtbezirk geschickt.

Mosaik bietet Hilfe an

Auch bei Sabrina Böcker haben sich bisweilen kaum Hilfesuchende gemeldet. Die rund 50 Mitarbeiter der Geschäftsführerin von Mosaik, einer Einrichtung für Inklusionshilfe in Kirchrode, sind gerade in Kurzarbeit. „Die Kinder gehen nicht zur Schule, das bedeutet, ihre Begleiter bleiben auch zu Hause. Die Mitarbeiter haben also Zeit – und wollen anderen helfen“, erzählt die 35-Jährige.

Wer die Hilfe in Anspruch nehmen möchte, kann sich unter (0511) 23780 melden. Böcker geht davon aus, dass die Nachfrage zunehmen wird – wenn sich die Situation verschärft.

Internetseite mit Hilfsangeboten in Planung

Davon, dass es in Zeiten der Corona-Krise viel Unterstützungsbedarf gibt, geht auch Stefanie Seeliger aus. Derzeit trägt die Managerin des Stadtbezirks Kirchrode-Bemerode-Wülferode Informationen zu Nachbarschaftsinitiativen zusammen, um sie dann der Stadtverwaltung zu vermitteln. Die Verwaltung baut gerade eine Homepage auf, die einen Überblick über sämtliche Helfernetzwerke in Hannover bieten soll. Bei der Stadt geht man davon aus, dass die Seite noch in dieser Woche online geht.

Von Jacqueline Hadasch