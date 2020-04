Am 29. Februar gab es den ersten Covid-19-Fall in der Region Hannover. Seitdem ist Regionspräsident Hauke Jagau als Leiter des Krisenstabs im Dauereinsatz. Im Interview mit der HAZ spricht er über die großen Summen an Geld, die zur Bewältigung nötig sind, die große Einsatzbereitschaft der Helfer – und kleine Lichtblicke in der Krise.