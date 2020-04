Hannover

Die Corona-Krise setzt Hilfsdienste wie Johanniter und Malteser unter Druck. Eine ihrer Haupteinnahmequellen – die Organisation von Erste-Hilfe-Kursen – ist versiegt. „Die Johanniter im Regionalverband Niedersachsen Mitte rechnen durch die Corona-Krise mit Einbußen im hohen sechsstelligen Bereich“, sagt Vorstandsmitglied Hans Joachim Halbach. Auch die Malteser müssen auf Einnahmen aus Erste-Hilfe-Kursen verzichten. „Wir kommen aber kurzfristig nicht in Liquiditätsprobleme“, sagt der Sprecher der Malteser in der Diozöse Hildesheim, Michael Lukas.

112 Erste-Hilfe-Kurse ausgefallen

Seit dem 13. März dürfen die Hilfsdienste keine Ersthelfer-Kurse mehr geben. In diesen Wochen seien 112 Lehrgänge ausgefallen, teilen die Johanniter mit. Erschwerend komme hinzu, dass Großveranstaltung abgesagt wurden und auch in den kommenden Monaten nicht mehr stattfinden werden. Damit entfallen Sanitätsdienste, für die die Johanniter gebucht wurden, etwa beim Maschseefest, dem Hannover Marathon und bei der Messe. „Hinzu kommen ungeplante Ausgaben, etwa durch den Erwerb zusätzlicher Schutzausrüstung zu drastisch erhöhten Einkaufspreisen für den Rettungsdienst, für rund 100 Mitarbeiter in der Pflege und für die ehrenamtlichen Helfer“, sagt Walter Busse, Vorstandsmitglied der niedersächsischen Johanniter.

Beteiligen sich Krankenkassen an Mehrkosten für Schutzkleidung?

Für die Malteser scheint die Lage nicht so dramatisch zu sein. Sie haben aber Probleme, neue Fördermitglieder zu gewinnen, weil die Akquise in den Fußgängerzonen entfällt. „Langfristig wird das schwierig“, sagt Malteser-Sprecher Lukas. Dennoch ist er überzeugt, dass es die Malteser auch in einem Jahr noch geben wird.

Die Johanniter überlegen jetzt, Anträge auf Hilfszahlungen zu stellen. Zudem wollen sie mit Krankenkassen und Rettungsdienstträgern darüber verhandeln, ob diese die Mehrkosten für die Infektionsschutzausrüstung übernehmen. „Wir freuen uns über jeden ehrenamtlichen Helfer sowie über finanzielle Unterstützung“, teilt der Verband mit.

Von Andreas Schinkel