Ertragseinbrüche bei der Gewerbesteuer von bislang 200 Millionen Euro, ein Haushaltsloch von bis zu 400 Millionen Euro – die Corona-Pandemie stürzt die Stadt Hannover in eine der schwersten Finanzkrisen der Nachkriegszeit. Zum Vergleich: Bei der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2008 war das Defizit nur halb so groß, aber Hannover brauchte Jahre, um sich von dem Schock zu erholen. Jetzt kündigt Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) eine Hilfe von 57 Milliarden Euro für Kommunen an, und in Hannover schöpft man neue Hoffnung.

„Das ist ein echter Silberstreif am Horizont“, sagt Kämmerer Axel von der Ohe ( SPD) im Gespräch mit der HAZ. Entwarnung könne es aber insgesamt nicht geben. Die Aufstellung des neuen Doppelhaushalts nach den Sommerferien bleibe extrem schwierig und werde nur mit der „Bereitschaft zu unbequemen Maßnahmen“ gelingen. „Es gibt keinen Spielraum für on-top-Projekte“, sagt von der Ohe.

Scholz-Vorschlag: Bund und Länder teilen sich die kommunalen Hilfen

Der Vorschlag von Scholz sieht vor, dass sich Bund und Länder die Finanzhilfe teilen. Zum einen sollen den Kommunen wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen ersetzt werden. Zum anderen gehört zum Hilfspaket, besonders hoch verschuldeten Städten und Gemeinden unter die Arme zugreifen und deren Altschulden zu übernehmen. Solche Kommunen finden sich vor allem in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. In den Bundesländern wird der Scholz-Vorschlag derzeit heiß diskutiert. Vor allem Bayern sperrt sich noch gegen eine Schuldenübernahme.

Niedersächsischer Finanzminister sieht Plan kritisch

Der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) sieht den Plan kritisch. „Eine 50-prozentige Beteiligung der Länder an Programmen des Bundes zur Unterstützung der Kommunen ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll, zumal bisher darüber mit den Ländern nicht gesprochen wurde“, sagte er. „Das wäre ein Vertrag zu Lasten Dritter.“ Die Länder könnten die Kommunen besser ergänzend und länderspezifisch unterstützen, „als sich pauschal mit der Hälfte beim Bund dranzuhängen“.

Für Hannover wäre vor allem das Angebot, die Einbrüche bei der Gewerbesteuer zu übernehmen, attraktiv. Die Kämmerei hatte in diesem Jahr mit Gewerbesteuererträgen von rund 700 Millionen Euro gerechnet, doch Hannovers angeschlagene Unternehmen können bisher nur rund 500 Millionen Euro zahlen. „Ein Ausgleich der Ausfälle ist für Hannover als sehr gewerbesteuerstarke Kommune extrem relevant“, sagt von der Ohe.

Ausfälle auch bei anderen städtischen Einnahmen

Doch selbst wenn der von Scholz vorgeschlagene Solidarpakt umgesetzt wird, wäre das Haushaltsloch in Hannover nicht komplett gestopft. Bei anderen Steuern, etwa dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, drohen weitere Einbußen, ebenso bei Gebühren und Eintrittsgeldern. Stadteigene Betriebe wie das Hannover Congress Centrum machen seit Wochen keine Umsätze mehr, Ähnliches gilt für die Messe AG, an der die Stadt Hannover zur Hälfte beteiligt ist. Zudem schnürt die Stadt ein Hilfspaket nach dem anderen, um kleine Betriebe, Freiberufler, Vereine und in Not geratene Arbeitnehmer zu unterstützen – das macht unterm Strich Mehrausgaben im Millionenhöhe.

Kämmerer: „Es darf keine Tabus geben“

Für die kommenden beiden Haushaltsjahre 2021/22 stimmt der Kämmerer Stadtverwaltung und Ratspolitik auf harte Zeiten ein. „Es muss klar sein, dass es keine Tabus geben wird“, sagt von der Ohe. Wichtig sei aber, dass es bei den Investitionen, etwa in Schulen und Kitas, weitergehe. Um das zu gewährleisten, müsse man sich im „konsumtiven Bereich“, das sind unter anderem Personal- und Sachkosten, einschränken und klare Schwerpunkte setzen. Anders gesagt: Die Verwaltung muss sparen. „Für jedes neue Vorhaben werden wir an anderer Stelle auf etwas verzichten müssen“, sagt der Kämmerer.

Von Andreas Schinkel