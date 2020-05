Hannover

Wie können wir wieder in einem Restaurant essen gehen, ohne eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu riskieren? Diese Frage treibt derzeit Gastronomen in Hannover um. Am 11. Mai dürfen sie voraussichtlich wieder öffnen. Klar ist auch, dass sie strenge Hygienevorschriften einhalten müssen. Der Branchenverband Dehoga hat Gastronomen eine lange Liste mit Tipps an die Hand gegeben, wie sie die Infektionsgefahr senken können. Die Liste liegt der HAZ vor. Erkennbar wird: Essen gehen wird sich deutlich verändern.

Abstand, kleine Tische und gute Belüftung

Die Dehoga rät Wirten, ihre Tische so zu platzieren, dass Gäste stets den Mindestabstand von 1,50 Meter zueinander wahren. Die Tische sollten verkleinert werden, empfiehlt der Verband, sodass keine größeren Gruppen mehr zusammensitzen, sondern nur noch Paare und Familien. Räume sollten häufig gelüftet werden, die Verwendung eines Luftbefeuchters wird empfohlen.

Tellergerichte statt Büfett

„Auf Büfettangebote (insbesondere zur Selbstbedienung) verzichten“, rät der Verband. Das schließe auch Salat- und Frühstücksbüfetts ein. Vielmehr sollten Gastronomen nur noch Tellergerichte servieren, möglichst ohne Beilagenschalen. Zu empfehlen sei ein „kleineres, regionaleres und wechselndes Angebot anstatt einer riesigen Speisekarte“, meint der Dehoga.

Speisekarten zum Herunterladen

Bei den Speisekarten sollten Wirte auf mehrseitige Papierstücke zu Gunsten von digitalen Menükarten verzichten, etwa als Download fürs Smartphone. Zudem rät die Dehoga, Salz- und Pfefferstreuer von den Tischen zu verbannen, ebenso Kästen mit Besteck. Stoffservietten sollten durch Papier ersetzt werden, auf Tischtücher sollten Wirte besser verzichten. „Gegebenenfalls können dem Gast bei der Begrüßung Reinigungstücher oder Handdesinfektionsmittel gereicht werden“, heißt es weiter.

Maskenpflicht fürs Personal

Servicepersonal und Thekenkräfte sollen Schutzmasken tragen. Auch in der Küche wird Mund- und Nasenschutz empfohlen. Wenn möglich, sollen Gäste kontaktlos mit EC-Karte zahlen können. Spielzimmer und Spielecken für Kinder bleiben geschlossen. Zudem legt der Branchenverband nahe, über eine „mögliche Beschränkung der Aufenthaltsdauer“ für Gäste nachzudenken, um so das Infektionsrisiko zu minimieren und einen höheren Durchlauf zu erreichen. Auf Außenterrassen und in Biergärten sollten Getränke verstärkt in Flaschen und nicht in Gläsern ausgeschenkt werden.

Von Andreas Schinkel