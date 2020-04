Hannover

Berufstätige Eltern kleiner Kinder haben unter Umständen einen Anspruch auf Entschädigung, wenn sie aufgrund der Schließung von Schulen und Kitas einen Verdienstausfall erleiden. Darauf weist die hannoversche Rechtsanwältin Karin Schattenfroh hin. Die Region Hannover als zuständige Behörde versteckt Informationen dazu in den Tiefen ihrer Internetseite zur Corona-Epidemie.

Tatsächlich hat die Region dort bis Donnerstag sogar irreführende Angaben gemacht, die Eltern davon abhalten konnten, den Anspruch geltend zu machen: „Ein Verdienstausfall kann auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes nicht erstattet werden, wenn die Kita oder Schule geschlossen wurde und Sie selber wegen der notwendigen Kinderbetreuung nicht arbeiten können“, hieß es dort.

Das sei nicht richtig, sagt Anwältin Schattenfroh. „Es gibt eine sogenannte Elternentschädigung. Der Anspruch ergibt sich unmittelbar aus dem Infektionsschutzgesetz.“ Nach einer Anfrage der HAZ löschte die Region den irreführenden Satz. Etwa 330 Anträge auf Elternentschädigung habe die Region seit Schließung von Kitas und Schulen registriert, erklärte eine Sprecherin.

Seit vier Wochen geschlossen

„Es gibt eine sogenannte Elternentschädigung“: Die hannoversche Rechtsanwältin Karin Schattenfroh. Quelle: privat

Die Region hatte nach einer Verfügung des Landes Ende März alle Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen in Hannover und dem Umland geschlossen. Betreut werden seitdem nur noch Kinder von Eltern, die in für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens wichtigen Einrichtungen arbeiten. Das sind Mediziner, Pflegekräfte und Polizisten etwa. Alle anderen müssen sich selbst um die Versorgung der Kinder kümmern.

Nach Angaben von Schattenfroh können Eltern ohne Anspruch auf diese Notbetreuung unter bestimmten Voraussetzungen Zweidrittel ihres Verdienstausfalls von der Region ersetzt bekommen. Doch wie mache ich den Anspruch geltend? Die HAZ beantwortet mithilfe der Juristin die wichtigsten Fragen zur Elternentschädigung:

Wer ist anspruchsberechtigt?

„Anspruchsberechtigt sind Angestellte und auch selbstständige Sorgeberechtigte von Kindern bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr.“ Das gelte auch, erklärt die Juristin, „für Sorgeberechtigte von Kindern mit Behinderungen, die auf Hilfe angewiesen sind und für die ebenfalls Betreuung tagsüber nicht mehr gewährleistet ist.“

Unter welchen Voraussetzungen wird die Entschädigung gezahlt?

Voraussetzung ist laut Schattenfroh, dass Eltern keine anderweitige zumutbare Betreuung organisieren können – etwa durch den anderen Elternteil oder durch Notbetreuung in der Kita. Die Großeltern scheiden laut Schattenfroh aus: Sie zählen zu den vom Coronavirus besonders bedrohten Risikopersonen. Auch die Betreuung durch Freunde, Nachbarn oder Bekannte scheidet wegen der Kontaktbeschränkungen aus. So sieht es auch der Deutsche Gewerkschaftsbund. Die Suche nach Betreuungsmöglichkeiten könne sich daher nur auf den Kreis der Personen beschränken, „die mit dem Elternteil und dem Kind in einem Haushalt leben“, erklärt auch der Deutsche Gewerkschaftsbund.

„Eine weitere Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, der Tätigkeit vorübergehend bezahlt fernzubleiben“, sagt die Anwältin. Dazu zähle der Abbau von Überstunden. Auch muss Resturlaub aus dem vergangenen Jahr und bereits beantragter Urlaub genommen werden – nicht jedoch der gesamte Jahresurlaub.

„Die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, lässt den Anspruch ebenfalls entfallen“ – außerdem zählen reguläre Ferienzeiten und Feiertage wie Ostern ebenfalls nicht mit. „Zudem werden Ansprüche auf Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld auf den Entschädigungsanspruch angerechnet.“ Auch im Fall einer Krankschreibung von Eltern oder Kind werde das Geld nicht gezahlt.

Wie hoch ist die Entschädigung?

Die Entschädigung beträgt Zweidrittel des Nettoeinkommens, wird für bis zu sechs Wochen gewährt und ist auf einen monatlichen Höchstbetrag von 2.016 Euro begrenzt.

Wie stelle ich den Antrag?

Antragsformulare finden sich auf der Internetseite der Region Hannover. Der Antrag ist bei Angestellten durch den Arbeitgeber bei der Region Hannover – Fachbereich Gesundheit zu stellen. Selbstständige müssen das natürlich selbst machen.

Warum stellt der Arbeitgeber den Antrag?

„Bei Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber für die Dauer des Arbeitsverhältnisses, längstens für sechs Wochen, die Entschädigung für die zuständige Behörde auszuzahlen“, sagt Schattenfroh. So schreibt es das Infektionsschutzgesetz vor. „Die ausgezahlten Beträge werden dem Arbeitgeber auf dessen Antrag hin von der zuständigen Behörde erstattet.“

Für welchen Zeitraum kann ich den Anspruch geltend machen?

Zeiten vom 30. März bis vorerst Ende des Jahres fallen unter die Regelung.

Von Karl Doeleke