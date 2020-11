Hannover

Sind Hannovers Schulen inzwischen gerüstet für die Corona-Pandemie? Braucht es mehr mobile Lüfter in den Klassenzimmern? Um solche Fragen kreiste eine Debatte, die die Gruppe Linke/Piraten am Donnerstag bei der Ratsversammlung im Hannover Congress Centrum anberaumte. Je nach politischer Ausrichtung fielen die Urteile unterschiedlich aus. Massive Defizite erkannten CDU, Linke/Piraten, AfD und „Hannoveraner“, während SPD, Grüne und FDP befanden, dass die Stadt bereits viele Maßnahmen in die Wege geleitet habe.

Vielhaber : Lüften ist zumutbar

Vor der Debatte hatte Baudezernent Thomas Vielhaber ( SPD) auf Nachfrage der SPD durchblicken lassen, dass er die Ausstattung von Klassenzimmern mit mobilen Luftfilteranlagen für schwierig halte. „Nicht alle Anlagen sind geeignet“, sagte er. Die meisten Geräte seien schlicht zu laut für konzentriertes Arbeiten. „Lüften ist zumutbar“, meinte er auf die Frage, ob die Fenster in den Klassenzimmern auch im Winter geöffnet werden sollten.

Piraten-Vertreter Adam Wolf ist anderer Ansicht. „In Sachen Bereitstellung von Lüftern und Masken sehe ich die Stadtverwaltung in der Fürsorgepflicht“, sagt er zur Eröffnung der Debatte. Auch die Installation von stabilen WLAN-Netzen müsse die Stadt unverzüglich vorantreiben. „Eltern, Lehrer und Schüler haben das Gefühl, in der Corona-Krise alleingelassen zu werden“, meint Wolf.

„Alle geben ihr Bestes“

In die gleiche Kerbe schlägt die CDU. In Sachen Digitalunterricht seien die Schulen schlecht aufgestellt, meint CDU-Ratsfrau Stefanie Matz. So schlecht, dass aus dem Homeschooling bisweilen ein No-Schooling werde. „Wir müssen mehr über die Defizite der Digitalisierung sprechen“, fordert Matz. Die AfD ist der Meinung, dass sich Hannovers Schulen bereits vor der Corona-Krise in einem desolaten Zustand befanden. Und jetzt bekomme es die Stadt nicht hin, sagt AfD-Fraktionschef Sören Hauptstein, mobile Raumlüfter aufzustellen.

Die SPD hält dagegen. „Die Stadt hat die Schulen mit Desinfektionsmittel ausgestattet sowie mehr Radabstellplätze geschaffen“, sagt SPD-Ratsfrau Afra Gamoori. Auch wurde Tausende Laptops angeschafft. „Alle geben in den Schulen und in der Stadtverwaltung ihr Bestes“, betont Gamoori.

Grüne: Es fehlt an technischer Ausstattung

Die Grünen stimmen der SPD in Teilen zu. Tatsächlich habe die Stadt die Schulen mit Hygienemitteln ausgestattet, aber es fehle an technischer Ausstattung fürs digitale Lernen, sagt Grünen-Ratsfrau Silvia Klingenburg-Pülm. Zudem verunsichere die Schulen das Hin und Her des Kultusministeriums bei den Corona-Maßnahmen. Auch die FDP kritisiert das Land. „Wir erwarten pragmatische Regelungen und keine endlosen Diskussionen, welches Videokonferenzen-Programm nun genommen werden sollte“, sagt FDP-Ratsherr Patrick Döring.

