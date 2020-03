Hannover

In Krisenzeiten sind bisweilen schnelle Entscheidungen nötig – dafür will der Rat der Stadt jetzt die nötigen Weichen stellen. Das höchste Entscheidungsgremium der Kommune will der Stadtverwaltung einen größeren Spielraum für rasches Handeln während der Corona-Krise verschaffen. Nach Informationen der HAZ soll Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) künftig über Vorhaben mit einem Volumen von bis zu einer Million Euro selbstständig entscheiden können – ohne Zustimmung des Rates. In seiner Sondersitzung am Donnerstag, 26. März, will der Rat über diese Krisenmaßnahme entscheiden. Dem Vernehmen nach haben sich nahezu alle Fraktionen einverstanden erklärt.

Größerer Spielraum für den OB auch während der Flüchtlingskrise

Damit wiederholt sich die Geschichte. Bereits 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, hatte der Rat dem damaligen OB Stefan Schostok ( SPD) einen größeren Spielraum verschafft. Auch er durfte über Projekte mit einem Volumen von bis zu einer Million Euro ohne Zustimmung der Politik entscheiden. Dadurch wurde es möglich, rasch neue Containersiedlungen zu bauen und Immobilien anzukaufen, um Asylsuchende unterzubringen. Für Bauvorhaben liegt die Entscheidungsgrenze der Stadtspitze eigentlich bei 235.000 Euro.

Der neue Entscheidungsspielraum in Zeiten der Corona-Krise könnte dem Vernehmen nach dazu genutzt werden, Schulen im Notfall so herzurichten, dass dort Erkrankte versorgt werden können. Auch die Anschaffung von Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln in großem Stil könne dadurch gewährleistet werden, heißt es aus Ratskreisen.

Stadt will Bedürftige versorgen

Zudem will die Stadtverwaltung nach Informationen der HAZ die Versorgung von Bedürftigen mit Lebensmitteln in die Hand nehmen. Hintergrund ist, dass die Hannöversche Tafel ihre sechs Ausgabestellen geschlossen hat, um ihre Mitarbeiter und Gäste nicht dem Risiko einer Ansteckung auszusetzen.

Auch soll der städtische Ordnungsdienst stärker darauf achten, dass Geschäfte, Bars und Cafés geschlossen bleiben. Angeblich habe es Läden gegeben, die noch geöffnet hatten. Der Ordnungsdienst werde jetzt konsequenter durchgreifen, heißt es aus dem Rathaus.

Von Andreas Schinkel