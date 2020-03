Inmitten der einschneidenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus wächst die Solidarität. Viele Hilfsangebote entstehen in diesen Tagen. Aber auch die Fallzahlen der Infizierten nehmen zu. Alle Informationen und Entwicklungen zur Corona-Lage in Hannover und Niedersachsen gibt es in unserem Ticker zum Nachlesen.