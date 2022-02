Hannover

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat zusammen mit den Ärzteverbänden, der Kassenärztlichen Vereinigung und den Kliniken, einen Informationsbrief über Corona-Kinderimpfungen für Eltern verfasst. Der Brief, der nicht nur auf Deutsch, sondern auch in anderen Sprachen wie Serbisch, Polnisch oder Bulgarisch vorliegt, wurde in der vergangenen Woche an die Grundschulen geschickt. Dort soll er an die Elternvertreter und von diesen an die Elternschaft der Klassen weitergegeben werden. Ziel sei es, Unsicherheiten zu nehmen und aufzuklären, heißt es. In dem Schreiben werden unter anderem die Fragen beantwortet, ob man sein Kind impfen solle, wenn doch die Krankheitsverläufe zumeist milde seien, und ob ein mRNA-Impfstoff die DNA von Kindern verändern könne.

Region: Kitas und Schulen sind Treiber der Pandemie

Regionssprecherin Sonja Wendt sagt: „Seit der Omikron-Verbreitung haben die Inzidenzen bei Kindern Höchststände bis über 3000 erreicht. Diese Altersgruppe ist derzeit am meisten betroffen, Schulen und Kitas sind aktuell die größten Treiber der Pandemie.“

Keine generelle Impfempfehlung für Kinder

Seit Dezember gibt es von der Ständigen Impfkommission (Stiko) eine Impfempfehlung für vorerkrankte Kinder zwischen fünf und elf Jahren, dazu gehören etwa Kinder mit einer Immunschwäche, einem Herzfehler oder starkem Übergewicht. Zudem sollten sich laut Stiko Kinder impfen lassen, die im Kontakt mit Risikopatienten sind wie Hochbetagte. Eine generelle Impfempfehlung für Kinder gibt es aber noch nicht, dennoch lassen viele Eltern auch gesunde Kinder vorsichtshalber impfen.

Noch keine uneingeschränkte Stiko-Empfehlung: Das Impfen von Kindern wird von einigen kritisch gesehen. Quelle: Mona Wenisch, dpa (Archiv)

Kinderarzt: Informieren, nicht polarisieren

Kinderarzt und Ärztekammer-Landesvorstandsmitglied Thomas Buck sagt, dass er in seiner Praxis eine große Verunsicherung und Sorge bei Eltern erlebe. Es gehe in dem Brief um sachliche Aufklärung und Information, aber keinesfalls darum, Eltern zu beeinflussen, zu polarisieren oder gar zu einer Impfung zu nötigen.

Kritik von Elternverband

Genau das aber wirft der Elternverband Initiative Familien der Region und den Ärzten vor: Hier würden Ängste geschürt, um die Impfkampagne weiter voranzutreiben. Landesweit sind in Niedersachsen bei den Fünf- bis Elfjährigen erst knapp 13 Prozent doppelt geimpft.

„Entscheidung liegt bei Eltern“

Diesen Vorwurf weist die Region klar von sich: „Die Entscheidung liegt grundsätzlich immer bei den Eltern selbst, ob sie ihre Kinder impfen wollen oder nicht. Aus Sicht des Gesundheitsamtes ist eine Impfung jedoch der beste Schutz für die Kinder vor der Corona-Infektion“, sagt Sprecherin Wendt.

Kinderarzt Buck warnt vor einer Emotionalisierung der Debatte. „Wir sind auf dem Gipfel der Omikron-Welle, die Impfung kann ein gangbarer Weg sein, sich zu schützen.“ Eine unkalkulierbare Infektion sei vermutlich der schwierigere Weg, aber jeder sei frei in seiner Entscheidung. „Die individuelle Impfentscheidung darf aber nicht dazu führen, dass sich Freunde oder Familien spalten, wir müssen Menschenkontakte zulassen.“

Kommt bald die generelle Stiko-Empfehlung?

Eine generelle Impfempfehlung der Stiko für Kinder würde Eltern sicher in ihrer Entscheidung bestärken, Fünf- bis Elfjährige impfen zu lassen, meint Buck, aber dass die tatsächlich bis Ende Februar kommt, hält er für unwahrscheinlich. Er verweist darauf, dass es auch bei den Jugendlichen einige Monate gedauert hatte, bis die Stiko für alle eine Impfempfehlung ausgesprochen hatte. Inzwischen wird für diese Altersgruppe auch eine Auffrischungsimpfung angeraten.

Von Saskia Döhner