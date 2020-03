Hannover

Immer mehr Hannoveraner bieten in Zeiten der Not Hilfe an – auch Politiker. Der SPD-Landtagsabgeordnete Alptekin Kirci ruft eine Nachbarschaftshilfe für die Menschen in seinem Wahlkreis ins Leben. Wer sich aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund der Verantwortung für kleine Kinder nicht mehr mit den Dingen des täglichen Lebens versorgen könne, verdiene Solidarität, sagt Kirci. Bewohner der Stadtteile, Vahrenwald, List, Oststadt, Zoo, Nordstadt und Mitte können sich im Büro des Abgeordneten unter der Nummer 0511-38872880 melden oder per Mail an kontakt@kirci.de.

Von Andreas Schinkel