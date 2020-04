Hannover

Einnahmen brechen weg, Neuzugänge von Mitgliedern bleiben aus, Sponsoren drohen abzuspringen – Hannovers Sportvereine fürchten um ihre Existenz. Noch stehe man nicht vor dem Aus, heißt es aus den Vereinen, doch sollten die Kontaktsperren andauern und Breitensport weiterhin kaum möglich sein, werde es brenzlig. „Wir werden Ausfälle bei den Mitgliedsbeiträgen hinnehmen müssen“, sagt Hajo Rosenbrock, Vorstandsvorsitzender des Turn Klubb zu Hannover (TKH). Die SPD im Rat will angeschlagenen Vereinen jetzt mit einem Hilfsfonds über 300.000 Euro unter die Arme greifen. Der Antrag befinde sich in der Abstimmung mit Grünen und FDP, Partnern im Mehrheitsbündnis, heißt es. Demnächst soll er dem Verwaltungsausschuss zur Abstimmung vorgelegt werden.

Höchstgrenze bis zu 30.000 Euro pro Verein

„Wir wollen frühzeitig einen Rettungsschirm für die Sportvereine spannen“, sagt SPD-Sportexperte Angelo Alter. Wenn Vereine ins Wanken geraten, könne man sie auffangen. Geplant ist, Vereinen, die durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, einen einmaligen Zuschuss zu gewähren. Grundsätzlich soll die Förderung 15 Euro pro Mitglied betragen, aber die Höchstgrenze von 30.000 Euro pro Verein nicht überschreiten. „Das Geld steht parat“, sagt Alter. Durch Umschichtungen im Haushalt könne der Fonds ohne zusätzliche Schuldenaufnahme eingerichtet werden.

Neueintritte bleiben aus

Bei den Vereinen kommt die Initiative erwartungsgemäß gut an. „Wir brauchen jeden Cent“, sagt Rosenbrock vom TKH. Ihm macht vor allem zu schaffen, dass sein Verein keine neuen Mitglieder gewinnt. Bisher seien 130 bis 150 neue Sportfans pro Monat eingetreten, bei knapp 100 Austritten. Jetzt sei die Zahl der Mitglieder von 7100 im März auf 6750 im April zurückgegangen und werde voraussichtlich auf diesem Niveau stagnieren. Auch zusätzliche Einnahmen wie die Vermietung von vereinseigenen Sportstätten sowie Reha-Sportkurse seien eingebrochen. Rosenbrock hofft, dass wenigstens die vom TKH betreuten Feriencamps im Sommer stattfinden können.

„Die Situation ist frustrierend“

Was künftig stattfinden darf – diese Frage treibt auch kleine und mittlere Vereine um. „Wir können nur abwarten und hoffen, dass unsere Sponsoren nicht abspringen“, sagt Hans-Hermann Alex, Präsident des Deutschen Hockey Clubs ( DHC) in Herrenhausen. Eigentlich sei der Frühling eine Zeit, in der viele neue Mitglieder gewonnen werden, doch das bleibe jetzt aus. Der Verein zählt derzeit 700 Mitglieder. „Für unsere Lacrosse- und Hockeyspieler, die jetzt in die Saison starten wollten, ist die Situation frustrierend“, sagt Alex. Sollten die Einschränkungen andauern, rechnet der DHC-Präsident mit Austritten.

Einnahmen eingebrochen

Beim kleinen BV Werder in Vinnhorst mit 220 Mitgliedern sieht der Vereinsvorstand ebenfalls mit Sorge in die Zukunft. „Die Einnahmen durch unsere Vereinsgaststätte sind komplett eingebrochen“, sagt Günter Mensing, Vorsitzender des BV Werder. Im April komme man noch über die Runden, vor allem weil die Mitglieder bei der Stange bleiben. „Aber wenn sich die Einschränkungen hinziehen, ist jede Hilfe sinnvoll“, sagt Mensing.

