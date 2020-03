Hannover

Wegen der Corona-Krise werden die Anmeldungen für die Schulanfänger an den Grundschulen verschoben. Alle Kinder, die bis zum 30. September 2021 sechs Jahre alt werden, sind im nächsten Jahr schulpflichtig. Normalerweise hätten sie im April an den Grundschulen angemeldet werden sollen. Jetzt will die Stadt die Anmeldetermine wegen der Pandemie aber auf den 26. und 27. Mai, jeweils von 15 bis 18 Uhr, verschieben.

Schulen versenden Schreiben an Eltern erst nach den Ferien

Die Schreiben an die Eltern mit der Aufforderung zur Schulanmeldung werden aber erst nach den Osterferien versandt, um gegebenenfalls die aktuelle Entwicklung berücksichtigen zu können, heißt es vonseiten der Stadt.

Die katholische Ludwig-Windthorst-Schule hat unterdessen mitgeteilt, dass die Anmeldungen für die künftigen Fünftklässler in diesem Jahr ausschließlich schriftlich verläuft. Eltern sollen sich das Anmeldeformular von der Homepage (www.luwi-hannover.de) herunterladen, ausdrucken, ausfüllen und unterschrieben mit der Post und den entsprechenden Unterlagen an die Ludwig-Windthorst-Schule, Altenbekener Damm 81, 30173 Hannover, schicken. Auch die katholische St.-Ursula-Schule nimmt ebenfalls zwischen dem 15. und 30. April nur schriftliche Anmeldungen entgegen. Welche Unterlagen beigefügt werden müssen, steht auf der Homepage unter www.st-ursula-schule-hannover.de.

Von Saskia Döhner