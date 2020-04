Hannover

Lehrer haben Klassenfahrten abgesagt, Chöre ihre Musikfreizeiten, Jugendorganisationen ihre Camps – Niedersachsens Schullandheime geraten wegen der Corona-Pandemie in massive Schwierigkeiten. „Es steht zu befürchten, dass viele Häuser, die von gemeinnützigen Vereinen getragen werden, vor dem Aus stehen“, sagt Alexander Thron, Vorsitzender des niedersächsischen Landesverbands Deutscher Schullandheime.

Vereine dürfen kaum Rücklagen bilden

Die Schullandheime in Niedersachsen werden zumeist von kleinen, gemeinnützigen Vereinen getragen. Im Gegensatz zu Wirtschaftsbetrieben dürfen gemeinnützige Vereine nur in einem beschränkten Maße Rücklagen bilden. Brechen Einnahmen weg, geraten die Vereine schnell in Schieflage. „Zudem läuft ein Teil der Kosten für den Erhalt der Schullandheime weiter“, sagt Thron.

Anzeige

Unklar ist, ob die Betreiber der Landheime Zuschüsse aus den diversen Hilfsfonds der öffentlichen Hand bekommen. Eigentlich zielen die Fördermittel von Land und Bund auf Wirtschaftsunternehmen und Selbstständige ab. „Einzelne Heime haben aber finanzielle Unterstützung beim Land beantragt und diese auch erhalten“, berichtet der Vorsitzende des Schullandheimverbands. Die Lage sei insgesamt unübersichtlich.

Weitere HAZ+ Artikel

Hilferuf der norddeutschen Landesverbände

Mit einem Hilferuf wenden sich die Verbände in Norddeutschland jetzt an die öffentliche Hand. Zwei Drittel der Schullandheime in Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein seien in ihrer Existenz bedroht. „Unverzichtbare Orte des sozialen Lernens in der Natur für zehntausende Kinder werden dauerhaft schließen, wenn keine schnelle Hilfe kommt“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Landesverbände. Zudem seien die Gästeübernachtungen in strukturschwachen Gebieten ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Region muss mit einer halben Million Euro aushelfen

Auch die Schullandheime der Region Hannover geraten unter Druck. Die Regionsverwaltung muss ihre drei Heime in Torfhaus, Nieblum und Riepenburg nach aktueller Schätzung mit mindestens einer halben Million Euro stützen. „Bis zum Ende der Sommerferien wurden alle Klassenfahrten seitens der Schulen abgesagt. Das Gleiche gilt für die Fahrten von Kirchengruppen und Sportvereinen“, sagt Regionssprecherin Tanja Schulz. Noch offen sei, ob die Ferienfreizeiten der Jugendpflege stattfinden. „Es ist aber fraglich, ob Ferienpassaktionen überhaupt angeboten werden können“, sagt Schulz. Immerhin stehen die Buchungen noch für die zweite Jahreshälfte. Unklar bleibe aber, sagt die Regionssprecherin, unter welchen Voraussetzungen Fahrten im zweiten Halbjahr stattfinden können.

„Bis zum Ende der Sommerferien wurden alle Klassenfahrten seitens der Schulen abgesagt. Das Gleiche gilt für die Fahrten von Kirchengruppen und Sportvereinen“: Tanja Schulz, Sprecherin der Region Hannover. Quelle: Katrin Kutter

Beim Verband der Schullandheime fragt man sich, wie es nach der Pandemie weitergeht. Vorsitzender Thron glaubt, dass das vormalige Niveau an Buchungen kaum erreicht werde. „Viele Menschen werden vorsichtig bleiben, weil sie möglicherweise noch immer Angst vor Aufenthalten in Gruppen haben“, sagt Thron.

Probleme auch bei Jugendherbergen

Die Jugendherbergen in Niedersachsen kämpfen mit ähnlichen Problemen. Auch ihr Geschäft ist über Nacht eingebrochen. Das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) kam auf die Idee, die Häuser mit Erntehelfern zu belegen. Daraus sei aber nichts geworden, sagt Miriam Müller, zuständig für das Marketing beim Deutschen Jugendherbergswerk, Landesverband Hannover. Das DJH habe Kontakt zu Wirtschafts-, Kultus- und Gesundheitsministerium aufgenommen, aber keine Resonanz erhalten. So ist die Jugendherberge in Hannover die einzige, in der sich derzeit etwas tut: Dort sind Obdachlose untergebracht.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie mehr

Von Andreas Schinkel und Bernd Haase