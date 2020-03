Hannover

Nur vier Wochen hatten Niedersachsens Lehrer Zeit, sich ein Bild von ihren Schülern im neuen Halbjahr zu machen – und schon müssen sie Noten verteilen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) weist alle Lehrer an, bis zum 15. April Noten einzutragen, „die den Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler bis zu diesem Zeitpunkt darstellen“, wie es im Erlass heißt. Sollte bis zu den Sommerferien kein Unterricht mehr stattfinden, wären es versetzungsrelevante Ganzjahresnoten. Hannovers Schulleiter plädieren daher für eine Zensurenvergabe mit Augenmaß.

Schließung der Schulen bis Sommer ein Szenario, keine Planung

Das Kultusministerium stellt auf Nachfrage der HAZ klar, dass man derzeit alle denkbaren Szenarien durchspiele. „Die Schließung der Schulen bis zu den Sommerferien ist dabei ein theoretisches Szenario, keine aktuelle Planung“, sagt Ministeriumssprecherin Jasmin Schönberger. Der derzeit aktuelle Erlass laute, dass der Schulbetrieb am 20. April wieder starte. Daran glaubt in der Landespolitik indes kaum jemand.

Keine Chance auf Verbesserung im zweiten Halbjahr

Lehrer stehen jetzt vor der Aufgabe, Schüler zu benoten, die sie seit zwei Wochen nicht mehr im Klassenzimmer unterrichtet haben. „Es sollte allen bewusst sein, dass es sich um eine Halbjahresnote handelt“, sagt Michael Bax, Leiter der Leonore-Goldschmidt-Schule und Sprecher für die hannoverschen Integrierten Gesamtschulen. Innerhalb von vier Wochen könne man nur wenige neue Eindrücke sammeln. Zudem gibt Bax zu bedenken, dass viele Schüler im ersten Halbjahr nur schwer in Gang kommen, dafür aber im zweiten Halbjahr Gas geben. „Dann sollten wir im Sinne der Schüler entscheiden und wohlwollend reagieren“, meint Bax. Klar sei auch: Noten dürfen nicht verschenkt werden.

Gymnasialleiter: Tendenzen bereits erkennbar

Gymnasialleiter teilen die Ansicht, mit pädagogischem Feingefühl vorzugehen, meinen aber, Tendenzen ihrer Schüler schon jetzt erkennen zu können. „Wir machen uns zur Osterzeit ohnehin Gedanken, wo die Schüler stehen“, sagt Beate Günther, Leiterin der Schillerschule. Daher könne man Ende April auch „blaue Briefe“ verschicken, falls die Versetzung eines Schülers gefährdet sei. „Ich gehe davon aus, dass wir spätestens Anfang Mai wieder mit dem regulären Unterricht beginnen“, sagt Günther.

Das hofft auch Karl-Heinz Heinemann, Leiter der Lutherschule und Sprecher von Hannovers Gymnasien. „Dass bis zum Sommer nicht mehr unterrichtet wird, ist Spekulation“, sagt er. Auch er meint, dass Lehrer bereits „klare Tendenzen“ bei ihren Schülern absehen könnten. „Bis zu den Osterferien kommunizieren wir stets die mündlichen Noten und Leistungsstände der Schüler“, sagt Heinemann. Das Problem der „Saisonarbeiter“, also der Schüler, die erst gegen Ende des Schuljahrs in Fahrt kommen, könne die Schule nicht lösen.

Verständnis vonseiten der Schülervertretung

Schülervertreter bringen Verständnis für die frühe Notenvergabe auf. „Es ist vernünftig, einen Plan zu haben, falls das Schuljahr nicht regulär zu Ende geführt werden kann“, sagt Ole Moszczynski vom Vorstand des Landesschülerrats. Verginge noch mehr Zeit, könnten sich Lehrer noch schwerer an die Unterrichtsleistungen in den ersten Wochen des Halbjahrs erinnern.

„Pädagogischen Spielraum nutzen“

Konkret fällt Lehrern die Bewertung in dieser Situation nicht leicht. „Letztlich muss ich prüfen, wie sich ein Schüler bisher entwickelt hat“, berichtet eine Gesamtschullehrerin, die anonym bleiben will. Wenn ein Schüler zwischen zwei Noten stehe, gehe sie folgendermaßen vor: Im Falle von leistungsstarken Schülern, die bisher wenig Arbeitseifer zeigten, tendiere sie zur schlechteren Zensur. Bei schwächeren Schülern, die aber in den vergangenen Wochen viel Einsatz zeigten, präferiert die Lehrerin die bessere Note. „Durch diesen pädagogischen Spielraum sollen die Schüler zu besseren Leistungen motiviert werden“, sagt die Lehrerin. Schade sei nur, dass sie die digitalen Hausarbeiten der vergangenen Wochen nicht bewerten dürfe.

Ein weiteres Problem: Fächer, die nur halbjährig unterrichtet werden., dürften schlechterdings schwierig zu benoten sein. „Ich habe meine Schüler in einem Fach überhaupt nur vier- oder fünfmal gesehen“, sagt eine Gymnasiallehrerin. „Die kann ich auf dieser Grundlage wohl kaum bewerten.“

FDP fordert Leistungsbewertung beim Home-Schooling

Tatsächlich dürfen Aufgaben, die Schüler während der Corona-Unterrichtsausfälle zu Hause erledigt haben, nicht in die Bewertung einfließen. „Digitales Lernen ist heterogen. Wir können nicht kontrollieren, wer bei den Aufgaben geholfen hat“, sagt Gymnasialleiter Heinemann.

Das müsse sich ändern, meint Björn Försterling, FDP-Bildungspolitiker im Landtag. Das Kultusministerium müsse sich überlegen, wie beim digitalen Unterricht von zu Hause aus Leistungsbewertungen möglich sind. „Es kann nicht sein, dass jetzt Noten verteilt werden und dann nichts mehr stattfindet“, sagt er.

Von Andreas Schinkel