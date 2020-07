Hannover

Dieser ganze Corona-Mist ist ja wirklich zu nichts nutze, könnte man meinen. Tote, Kranke, Verbote, Masken und Wirtschaftskrise. Doch Anfang März, als Meldungen von ersten Hamsterkäufen die Nachrichten bestimmten und Klopapier zur Bückware aufstieg, organisierte Diakon Johannes Meyer sozusagen erste Hilfe. Einkaufen für Menschen, die sich nicht aus ihrem Haus trauten oder es nicht konnten. Es haben sich dann so viele Leute gemeldet, dass Meyer vier Monate später sagen kann: „Das gibt einem den Glauben an die Menschheit wieder.“

Bemerkenswerte Hilfsbereitschaft

Es stimmt natürlich nicht ganz. Dass Menschen mit Gottes Hilfe nicht verloren sind, daran hat er stets geglaubt. Meyer fand aber doch bemerkenswert, dass sich bei der Diakonie rund 400 Leute meldeten. Auch solche, die mit der kirchlichen Institution zuvor nichts zu tun hatten. Die meisten zwischen 30 und 50 Jahre, Männer und Frauen, die Zeit hatten. Auf dem Höhepunkt der Aktion führte Meyer eine Liste mit gut 110 meist alten Menschen, die um Einkaufshilfe baten und bekamen. Der Diakon aus Stöcken konnte nur jeden zweiten Freiwilligen einsetzen. Seit drei Wochen, sagt Meyer, ebbt die Nachfrage ab.

Diakon Johannes Meyer organisierte Hilfen im Auftrag des Diakonischen Werks. Quelle: Katrin Kutter

Es gibt keine Statistik darüber, wie viele Menschen in den ersten Wochen und Monaten aus Sorge vor einer Ansteckung mit dem Covid-19-Virus nicht aus dem Haus gingen. Doch mit jeder neuen Meldung über Hamsterkäufe, unterbrochene Lieferketten, Schlangen vor Märkten, einfliegende Erntehelfer und Regale ohne Nudeln, Milch und Mehl wuchs bei vielen Senioren die Furcht, zu langsam zu sein für dieses Rattenrennen.

Denn wer sollte Essen einkaufen, wenn man es selbst nicht konnte? Rechtzeitig, ehe die Läden leer wären? Wie lange sollte man leben von den letzten Packungen Reis und Dosen Weinkraut im Schrank? Und wie groß muss die Not bei vielen gewesen sein, die sonst vorsichtig sind bei Kontakten mit wildfremden Menschen, sich trotzdem darauf einzulassen? Es gab wieder Angst in Deutschland. Geholfen haben dann die, die immer helfen. Viele von ihnen haben mit der Kirche zu tun.

400 Freiwillige schon nach einer Woche

Als die Pandemie begann, hatte auch die 20 Jahre alte Studentin Rebecca Dorsch plötzlich viel Zeit. Katholische Theologie wurde nicht mehr gelehrt, auch das Musikstudium fiel flach. „Alles war auf unbestimmte Zeit verschoben.“ Und statt sich auf Interessen wie Latein und Altgriechisch zu konzentrieren, entstand gemeinsam mit einer Freundin die Idee zur Einkaufshilfe Hannover.

Über soziale Medien machte diese eine schnelle Runde, und bereits in der ersten Woche meldeten sich 400 Freiwillige. Bald standen sagenhafte mehr als 1000 Menschen auf der Helferliste, und damit war noch nicht Schluss. Überall in der Stadt machten Dorsch und ihre Helfer das Angebot bekannt. 200 bis 300 Menschen, sie hat da den genauen Überblick verloren, riefen an. Es war wie bei Johannes Meyer: Viele brauchten Unterstützung, weit mehr wollten helfen. Nachdem der Diakon seine Leute nach Stadtteilen sortiert hatte, stellte er fest, dass sehr viele Helfer aus Linden und Limmer kamen und keiner aus Waldheim und dem Zooviertel. Seine Erklärung für dieses Ungleichgewicht: „Wo viele Sozialarbeiter wohnen, war das Hilfsangebot am größten.“

Dorsch hatte in der Hochzeit der Angst sechs Stunden am Tag ihr Smartphone in der Hand. Auch bei der Einkaufshilfe Hannover riefen überwiegend ältere Menschen an, aber auch Leute, die in auferlegter Quarantäne hofften, dass sie das Virus verschonen würde. Helfer wurden ausgesucht, die in der Nähe wohnten, und so bildeten sich über die Wochen hinaus Tandems. Die 20-Jährige wäre auch gern mal in einen Supermarkt gegangen, aber die Gründerin schaffte es nicht ein einziges Mal. Sie war mit Organisation beschäftigt. Aber auch am Telefon hat sie etwas gelernt in all diesen Stunden: „Wie erleichtert die Menschen waren, Hilfe zu bekommen.“

Die Einkaufshilfe macht weiter

Die Menschen in ihren Wohnungen waren nicht unbedingt einsam, erzählt die Studentin mit Berufswunsch Gymnasiallehrerin. Aber sie hörte von Kindern, die in anderen Städten lebten, und von Senioren in Wohnhäusern, „in denen jeder sich selbst der Nächste“ sei. Eine Erfahrung am Telefon war, dass ältere Menschen auf Hilfe von Freunden und Bekannten nicht unbedingt zählen konnten. Diese sind selbst oft im hohen Alter und haben mit Vorerkrankungen zu kämpfen.

Inzwischen ist die Nachfrage abgeflaut, offenbar werden viele Menschen mutiger und wechseln zurück in ein selbstständigeres Leben. Bei Diakon Johannes Meyer meldeten sich im März und April 95 Menschen, seit Anfang Juli rief keiner mehr an. Rebecca Dorsch hat auf Anrufbeantworter umgestellt. Aufhören will sie nicht. Und vielleicht wird der private und einen Preis werte Einsatz noch einmal gebraucht – Virologen warnen im Fall gesellschaftlicher Unvernunft vor einer zweiten Welle. Wer Hilfe braucht, kann weiter anrufen. Die Nummer, sagt sie, kann ruhig noch einmal in der Zeitung stehen. Hier ist sie: (0178) 8314475.

Von Gunnar Menkens