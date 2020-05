Hannover

Nach wochenlanger Pause wegen der Corona-Krise starten jetzt auch die Grundschulen wieder mit dem Präsenzunterricht. Am Montag sind die Viertklässler zurück in die Klassen gekommen, aber von einer Rückkehr in die Normalität kann keine Rede sein.

Die Lerngruppen sind halbiert, die Tische auseinandergerückt, auf dem Fußboden gibt es Abstandsmarkierungen und in den Gebäuden Flatterband. Die Kinder müssen regelmäßig die Hände waschen und wenn möglich auch Maske tragen, auch in der Pause wird auf Distanz gespielt.

Keine echte Rückkehr zum Alltag

„Alle kleinen Alltäglichkeiten, die sich über Jahre eingespielt haben, gelten auf einmal nicht mehr“, sagt Hinrich Netzel, Sprecher des Kreises der Grundschulleiter, selbst Rektor an der Grundschule Salzmannstraße in Linden-Nord. Aber er ist zuversichtlich, dass sich in ein paar Tagen die neuen Regeln eingespielt haben werden.

Alle eingespielten Alltäglichkeiten gelten nicht mehr: Hinrich Netzel, Leiter der Grundschule Salzmannstraße. Quelle: Katrin Kutter

„Die Schüler sind toll angekommen“, sagt Netzel, die Lehrsituation sei aber ungewöhnlich und sehr gewöhnungsbedürftig. Anstatt dass die Kinder wie früher kooperativ – also gemeinsam und in Gruppen – lernen, unterrichteten die Lehrer jetzt frontal und auf Abstand. Auch die Ruhe im Schulgebäude sei sehr befremdlich.

Mit Abstand und Flatterband: Ein Klassenraum in der Grundschule Tiefenriede. Quelle: Katrin Kutter

An der Grundschule Salzmannstraße werden die 35 Kinder jetzt im Wochenrhythmus wechselnd unterrichtet, andere Schulen tauschen die Lerngruppen täglich wie die Grundschule Tiefenriede in der Südstadt. Auch hier berichtet die kommissarische stellvertretende Schulleiterin Wiebke Friedrich, dass die Kinder mit viel Vorfreude in die Schule gekommen seien und sich auch schon auf ihren nächsten Schultag am Mittwoch freuten. Der Schulstart sei für alle 50 Kinder und die Lehrkräfte gut und ohne Probleme verlaufen, sagt Friedrich.

Ein Maskenset für alle Grundschüler

Katrin Kurzer, Sozialarbeiterin an der Grundschule am Sandberge, hat für alle Kinder Masken genäht. Quelle: Samantha Franson

An der Grundschule am Sandberge in Bemerode hat die Sozialarbeiterin Katrin Kurzer in Eigenregie schon 420 Masken für die Viertklässler genäht, und auch für die Drittklässler, die landesweit in zwei Wochen wieder in den Präsenzunterricht starten sollen. Jedes Kind soll ein Masken-Set mit zwei Exemplaren bekommen, falls eine Maske mal in der Wäsche ist oder in die Pfütze fällt. Viele Familien könnten keine eigenen Masken nähen, und die im Handel erhältlichen Modelle seien viel zu groß für Kinder, sagt Kurzer.

Eltern machen Druck, Kinder wollen zurück

Masken sind generell in der Schule nicht Pflicht, das Land empfiehlt aber, auf den Fluren und in der Pause welche zu tragen.

Die befragten Schulleiter berichten, dass die Kollegen an den Schulen alle gewillt und mit viel Einsatz dabei seien, die neuen Corona-Regeln umzusetzen. Der allmähliche Einstieg in den Präsenzunterricht sei wichtig, meint Grundschulsprecher Netzel: „Die Eltern machen Druck, die Kinder wollen zurück in die Schule.“ Aber wichtig sei auch der Gesundheitsschutz, und je mehr Klassen zurückkehrten, desto mehr Lehrer würden auch benötigt, aber an genau denen mangelt es. Da sie wegen ihres Alters, etwaiger Vorerkrankungen oder weil sie mit Risikopatienten im Haushalt leben in der Corona-Pandemie besonders gefährdet sind, fällt rund ein Drittel der Lehrer für den Präsenzunterricht aus. Man werde Schule komplett neu denken müssen, betont Netzel.

