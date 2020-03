Der Landtagsabgeordnete Alptekin Kirci (SPD) bietet Unterstützung für Menschen in seinem Wahlkreis an, die durch die Corona-Krise in Not geraten sind. Bewohner der Stadtteile Vahrenwald-List, Oststadt, Zoo, Nordstadt und Mitte können sich unter der Nummer (0511) 38872880 melden.