Hannovers Kindertagesstätten bleiben auf Anordnung des Landes bis zum Sommer geschlossen, nur wenige Kinder werden in Notgruppen betreut. Die Stadtverwaltung will daher weiterhin auf die Erhebung von Kita-Gebühren verzichten. Solange die Schließung andauere und eine Notbetreuung nur für einen kleinen Teil der Kinder möglich sei, wolle man den Eltern entgegenkommen, heißt es aus der Kämmerei. Der Verzicht auf die Einnahmen reißt ein Loch von 2 Millionen Euro monatlich in den städtischen Haushalt.

Notgruppen werden erweitert

Die Stadt hatte bereits von den Kita-Beiträgen für April abgesehen, weil die meisten Eltern ihre Kinder nicht mehr in die Gruppen schicken konnten. Nur für wenige Kinder von Eltern, die in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, waren Plätze in Notgruppen reserviert. Zu solchen Berufen zählten Polizisten, Feuerwehrleute und Ärzte.

Jetzt hat die Landesregierung den Kreis derjenigen, deren Kinder betreut werden können, erweitert. Zu den ausgewählten Berufsgruppen zählen auch Beschäftigte in der Energie- und Wasserversorgung, Ernährung und Hygiene, Telekommunikation, Bargeldversorgung, Sozialtransfers, Transport und Verkehr, Müllabfuhr sowie Krisenkommunikation, Medien und Kultur. Unterm Strich werden aber nur 8 Prozent der Kinder in den Notgruppen untergebracht, schätzt das Land.

Die CDU-Ratsfraktion hatte kürzlich gefordert, Eltern bis zum Sommer von Kita-Beiträgen zu befreien. Das sei zwar für die Stadtkasse ein herber Verlust, teilte die Fraktion mit. Aber Eltern, die ihre Kinder nun zu Hause betreuten, müsse man entlasten.

Von Andreas Schinkel