Damit Beamte sich bei Einsätzen nicht anstecken, müssen Gesundheitsämter in Niedersachsen künftig die Daten von Menschen, die wegen des Coronavirus unter Quarantäne stehen, an die Polizei weiterleiten. Die Datenschutzbeauftragte des Landes hat erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der vorgesehenen Datenübermittlung.