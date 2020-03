Hannover

Atemschutzmasken bieten nicht alle den gleichen Schutz, inzwischen nähen schon Nachbarschaftsinitiativen und Behindertenwerkstätten die begehrten Artikel aus Stoff. Aber Ärzte, Pfleger und Rettungskräfte brauchen in Wahrheit Masken, die für Profis hergestellt werden und Bezeichnungen wie FFP2 oder FFP3 tragen. Nur solche Masken schützen effektiv vor einer Ansteckung mit dem Sars-Cov-2-Virus, sind in der Corona-Krise aber kaum noch zu bekommen – und die Preisskala ist nach oben hin offen.

Das mussten jetzt auch Landeshauptstadt und Region Hannover feststellen, die Profimasken für den Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr und das Regionsklinikum benötigen. „Wir müssen befürchten, dass unsere Kapazitäten nicht reichen“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau der HAZ.

„Nicht zu kaufen, war keine Option“

„Hätten wir bis 18 Uhr nicht bestellt, wären sie weg gewesen“: Regionspräsident Hauke Jagau (SPD). Quelle: Ilona Hottmann

Genau das nutzen Händler offenbar aus und verlangen horrende Preise: Etwa 2,7 Millionen Euro hat die Region Hannover nach Informationen der HAZ vor einigen Tagen für 250.000 FFP2-Masken ausgegeben – ungefähr das Fünffache des gewöhnlichen Preises, wie es heißt. „Die Masken nicht zu kaufen war keine Option“, sagte ein Ratsmitglied.

Die Umstände des Geschäfts müssen durchaus dramatisch gewesen sein. Die Berufsfeuerwehr der Stadt hatte den Markt sondiert und Angebote eingeholt. Ob es weitere Offerten gab oder ob das Angebot über 2,7 Millionen Euro das einzige war, ist nicht klar. Jedenfalls drängte die Zeit. „Hätten wir bis 18 Uhr nicht bestellt, wären die Masken weg gewesen“, sagte Jagau.

Hohe Summe, wenig Zeit

Die knappe Zeit und das viele Geld waren ein Problem für die Stadt – erst am Donnerstagnachmittag wollte der Rat es aus dem Weg schaffen. Die Stadt kann ohne Zustimmung der Politik nur relativ wenig Geld auf eigene Faust ausgeben. In eiligen Fällen sind es aktuell nur 108.000 Euro – das hätte für die Masken nicht gereicht. Für genau solche Fälle soll heute der Verfügungsrahmen der Verwaltung auf 10 Millionen Euro ausgedehnt werden – etwa das Hundertfache also.

Am Ende hat Jagau die Sache in die Hand genommen und die Masken bestellt. Der erfahrene Regionspräsident stützt sich dabei auf eine Eilvorschrift in der Kommunalverfassung. Danach kann in dringenden Fällen der Verwaltungschef zur Abwendung erheblicher Nachteile für seine Kommunen auch mal auf eigene Faust handeln, ohne vorher Rat, Regionsversammlung oder Ausschüsse zu konsultieren. „Hätte ich drei Tage Zeit gehabt, hätte ich das gemacht“, sagt Jagau.

Die Lager sind leer

Der Markt hat sich seitdem nicht verbessert. Einer der größten Hersteller solcher Masken, Uvex, hat bereits vor zweieinhalb Wochen mitgeteilt, dass Restbestände im Lager für Krankenhäuser und Arztpraxen reserviert seien. Die Lager sind längst leer, sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. „Wir bemühen uns, Nachschub zu bekommen. Übernächste Woche erwarten wir eine größere Menge.“ Er meint damit „mehrere Zehntausend Stück“.

