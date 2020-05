Hannover

Einen Blick in die imposante Eingangshalle des Neuen Rathauses werfen und virtuell durch die Herrenhäuser Gärten schlendern – einen Eindruck von den Schönheiten Hannovers verschaffen Stadttouristiker jetzt im Netz. Mit ihrer Kampagne „Travelling without moving“ (Reisen ohne sich zu bewegen) versucht die Hannover Tourismus und Marketing Gesellschaft (HMTG), in Zeiten allgemeiner Reisebeschränkungen die Lust auf Hannover zu wecken. Die von der Landesregierung jetzt in Aussicht gestellten Lockerungen, etwa für die Gastronomie und für Hotels, macht der HMTG Hoffnung, in der zweiten Jahreshälfte doch noch Touristen anzulocken.

Verstärkt Städtetrips anbieten

„Wir wollen jetzt verstärkt Städtetrip-Pakete für einen kurzen Urlaub in Hannover anbieten“, sagt HMTG-Vertreterin Maike Scheunemann. Derzeit arbeite man unter anderem an einer Imagebroschüre zum Deister. Leider komme erschwerend hinzu, dass etliche Großveranstaltungen abgesagt wurden, allen voran Maschseefest und Schützenfest.

Anzeige

Einblick in die schönsten Veranstaltungssäle

Die Panoramaansichten von Hannovers Sehenswürdigkeiten im Internet hat die HMTG jetzt ergänzt um Einblicke in die schönsten Kongress- und Veranstaltungssäle der Stadt. Vom Kuppelsaal im Hannover Congress Centrum bis zu kleineren Räumen in Gastronomien wie Meyers Lebenslust reichen die virtuellen Perspektiven. Doch es wird lange dauern, bis zumindest die großen Säle wieder gefüllt werden. Großveranstaltungen sind noch bis Ende August untersagt.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Andreas Schinkel