Hannover

Diese Ankündigung schlug bundesweit Wellen: Die Betreiber der Dax-Bierbörse am Raschplatz hatten über Instagram verbreitet, es vor der angeordneten November-Schließung aller Restaurants und Kneipen „noch mal so richtig krachen“ zu lassen. Freibier sollte es an diesem Wochenende geben und hohe Rabatte auf stärkere Alkoholika. In der Nacht zu Sonntag schloss die Polizei dann die Disco: 500 Menschen hätten, enthemmt vom Alkohol, die Abstandsregeln nicht eingehalten und teils sogar „auf den Tischen getanzt“.

Freibier per Instagram-Post: Dax-Bierbörse räumt Fehler ein

Wurde Betreiber Theo Vagt die Geister nicht mehr los, die er mit seinem Instagram-Post rief? Er bestreitet die Darstellung der Polizei und will gegen die Beamten vorgehen. „Ich habe die Aufnahmen von allen 17 Videokameras gesichert und 480 Zeugen mit Namen, Telefonnummern und Adressen“, sagt er.

Zumindest in der Nacht zu Sonnabend wurden die Abstände eindeutig eingehalten in der Dax-Bierbörse. Quelle: Samantha Franson

Der Vorgang ist allein deshalb umso bemerkenswert, weil das Dax-Personal bei zwei Besuchen der HAZ in der Nacht zu Sonnabend zwischen 23 und 2 Uhr hart kontrollierte und rigoros gegen Gäste vorging, die die Hygieneregeln brachen.

Kalkulierter Tabubruch

Fakt ist: Die Werbung für den Saufabend war angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen ein kalkulierter Tabubruch zur Steigerung des Alkoholkonsums. Betreiber Vagt räumte bereits am Freitagabend ein, dass die Freibier-Einladung „nicht das richtige Signal“ gewesen sei. Er habe Sorge gehabt, dass er wie schon im März wieder Hunderte Liter Bier entsorgen müsse: „Da kann ich es genauso gut verschenken.“

Zumindest in der Nacht zu Sonnabend achteten acht Mitarbeiter am Einlass und im Inneren strikt darauf, dass Abstände eingehalten wurde, beim Aufstehen die Maske richtig saß und niemand tanzte. An dem Abend allerdings waren auch nur knapp 150 Gäste in dem großen Betrieb, der drei seiner vier Disco-Räume geöffnet hatte. Tanzflächen waren gesperrt, Laufwege markiert, Handzettel wiesen auf 400 Euro Strafandrohung für jeden hin, der sich tanzend bewegt.

Regeln strikt befolgt?

Vagt beteuert: Auch in der Nacht zu Sonntag seien diese Regeln strikt befolgt worden. „Ich habe sogar noch vier Sicherheitsleute zusätzlich eingesetzt“, sagt er. Die DJs hätten mehrfach am Abend zum Hinsetzen aufgefordert und die Musik abgestellt, wenn jemand zu tanzen begonnen hätte.

Freibier und Rabatt für zwei große Abschlussnächte: In der Nacht zu Sonnabend gab es kaum Probleme. Quelle: Samantha Franson

Die Darstellung der Polizei allerdings liest sich diametral anders. Dort ist von „gravierenden Verstößen“ die Rede. Gegen 2 Uhr früh seien „etwa 400 bis 500 Personen auf den Veranstaltungsflächen“ gewesen. In einer Mitteilung heißt es: „Es wurde teils auf den Tischen getanzt, und die Besucher waren alkoholbedingt enthemmt. Grundsätzlich trugen viele Menschen abseits der Sitzplätze keine Alltagsmasken und hielten sich mit mehr als zwei Haushalten an je einem Tisch auf. Das Abstandsgebot wurde auch in der etwa 30 Meter langen Wartereihe vor der Tür nicht eingehalten.“

Zwölf Gäste am Tisch

Dass es in der Warteschlange trotz Bodenmarkierungen zu eng geworden sei und dass an einem Tisch kurzzeitig zwölf Personen gesessen hätten, bestätigt Vagt. „Ich bin sofort hingegangen. Die haben mir erklärt, es seien nur für eine Begrüßung vier Leute von einem anderen Tisch rübergekommen. Das haben wir dann sofort unterbunden.“ Die anderen Vorwürfe der Polizei aber erkennt Vagt nicht an. „Ich nehme mir am Montag einen Rechtsanwalt“, sagt er.

„In Deutschland kann wirklich keiner meckern“

Insgesamt halte er die Corona-Einschränkungen für richtig, beteuert der 75-jährige Dax-Betreiber. In das Gejammer vieler Gastronomen wolle er nicht einstimmen. „In Deutschland kann wirklich keiner meckern. Die Regierung erstattet 75 Prozent des Umsatzes – in welchem Land gibt es das schon?“ Angesichts der Schwere der Corona-Krise sei der Freibier-Aufruf deshalb ein Fehler gewesen.

Von Conrad von Meding