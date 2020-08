In Bussen und Bahnen der Üstra gilt in Hannover die Pflicht, Mund und Nase zu bedecken – aber nicht alle Fahrgäste halten sich an die Corona-Regeln. Mittlerweile geht das Verkehrsunternehmen konsequenter gegen Maskenmuffel vor: 38 der Verweigerer durften allein in der vergangenen Woche ihre Fahrt nicht fortsetzen.