Die 8. Zivilkammer des Landgerichts Hannover befasst sich erneut mit Entschädigungsklagen gegen das Land Niedersachsen wegen dessen Corona-Verordnungen. Eingereicht hat sie die Kanzlei des Berliner Anwalts Wolfgang Schirp. Insgesamt 13 Mandanten fordern Erstattung für Einnahmeausfälle durch Betriebsschließungen oder Auflagen. Unter ihnen sind Kinobetreiber Hans-Joachim Flebbe mit seinen Astor-Kinos in Hannover und Braunschweig, die Restaurantkette Nordsee für ihre Filiale an der Karmarschstraße, Escape-Rooms sowie die Hotelgruppe Freigeist & Friends, die das Burghotel Hardenberg und weitere Häuser in Südniedersachsen betreibt.

Gesetzliche Regelung für Entschädigungen fehlt

„Wir zweifeln nicht die getroffenen Infektionsschutzmaßnahmen an, sondern fordern den Ersatz weiter laufender Betriebsausgaben während des Lockdowns“, betonte Schirp beim Verhandlungstermin am Freitag. Problem sei, dass die Materie nicht gesetzlich geregelt sei. Deshalb werde nach dem Zufallsprinzip in einigen Branchen entschädigt, in anderen aber nicht.

Die 8. Zivilkammer unter Vorsitz von Richter Thorsten Garbe hatte Ende Juni die Entschädigungsklage des Steinhuder Gastwirts Gerrit Schweer abgewiesen. Begründung seinerzeit: Der Gesetzgeber habe bewusst keine Entschädigungsregelungen für Gastronomiebetriebe getroffen. Würden nun aber im Kielwasser eines Einzelurteils weitere Gastronomen und Selbstständige klagen, könnte dies den Staat Milliarden kosten. Die Entscheidung über eine derartige Belastung der öffentlichen Haushalte sei nicht Sache der Rechtssprechung, sondern der Parlamente.

Klagen vor allen deutschen Landgerichten

Das sieht im Prinzip auch Schirp so. „Problem ist aber, dass der Gesetzgeber nicht handelt“, erklärte er. Seine Kanzlei hat für insgesamt mehr als 950 Mandanten Klagen vor allen deutschen Landesgerichten eingereicht. Dabei decken die geforderten Summen von jeweils 10.000 Euro zumeist nicht die tatsächlichen Schäden ab.

Weitergehendes Ziel der Klagen ist es, dass eines der Gerichte die Angelegenheit zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe weiter reicht und damit ein höchstrichterliches, verbindliches Urteil fällt – natürlich im Sinne der Betroffenen, indem es den Gesetzgeber auffordert, tätig zu werden. „Die Folgen der Corona-Maßnahmen stehen nicht im Einklang mit den Grundgesetz-Paragrafen 12 und 14“, argumentiert Schirp. Der eine regelt die Freiheit der Berufsausübung, der andere gewährleistet das Eigentum.

Land sieht sich nicht in der Pflicht

Rechtsanwältin Uta Rüping, die das Land vertritt, sieht indes keinen Grund für eine Vorlage in Karlsruhe. „Es handelt sich hier um eine amorphe Klägerschar, und es wird nicht differenziert, wie substanziell einzelne betroffen sind“, erklärte sie. Im übrigen seien die Verluste durch ausgebliebene Kinobesuche oder stornierte Hotelübernachtungen weniger durch die Landesregelungen verursacht worden als durch die Corona-Pandemie an sich. „Niemand muss in eine Verordnung schauen, um zu wissen, welches Verhalten geboten ist“, betonte sie. Ein weiterer Aspekt: Die Verordnungen schützten auch die Kläger vor den Auswirkungen der Pandemie.

Entscheidung fällt Mitte Dezember

Das Landgericht Hannover ist laut Schirp das erste, das die Angelegenheit verhandelt – und ließ sich am Freitag noch nicht wirklich in die Karten schauen. „Das ist eine spannende Sache. Es gibt dazu keinen feststehenden rechtlichen Kanon. Wenn die Kläger Erfolg haben, muss auf Seiten des Bundes und wahrscheinlich aller Länder das neue große Rechnen beginnen“, erklärte Richter Thorsten Garbe und beschränkte sich ansonsten vorrangig auf die Moderation des Verhandlungstermins. Ihre Entscheidung verkünden will die 8. Zivilkammer am 11. Dezember.

