Corona-Krise: Veranstalter fordern Kreativität – die Politik bietet Mut, aber kein Geld

Hannover

Die gesamte Veranstaltungsbranche hat enorme Probleme. Für diese hat jeder Verständnis, aber niemand eine einfache Lösung: Im Anschluss an die Generalversammlung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga) haben Betroffene aus den Bereichen Event, Hotel, Gastronomie und Ausbildung mit Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) und Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) über mögliche Perspektiven für die von den Corona-Beschränkungen stark gebeutelte Branche diskutiert.

Totalausfall bei Kongressbuchungen

„Erst waren wir gefährlich, jetzt sind wir irrelevant“ , sagt Cord Kelle, Betreiber des Hotel am Stadtpark und beim Dehoga Vertreter der Fachgruppe Hotellerie. Seine Geschäftsgrundlage sei die Begegnung von Menschen. „Da erodiert uns etwas weg.“ Silke Kenzler organisiert Wissenschaftskongresse – allerdings nicht in diesem Jahr. „Die Buchungen sind um 100 Prozent auf null heruntergegangen. Das sind auch rund 20.000 Übernachtungen pro Jahr.“ Da viele Unternehmen ihre Veranstaltungen weit im Voraus buchten, seien mittlerweile auch Reservierungen bis 2022 in Gefahr. „ Wir brauchen eine Perspektive.“

Anzeige

„Da können wir nicht mithalten“: OB Belit Onay kann sich nicht vorstellen, dass Hannover Messen quasi einkauft. Quelle: Samantha Fanson

Weitere HAZ+ Artikel

„Angtst vor der grauen Jahreszeit“

Das betont auch Nicole Rösler, beim Dehoga für den Bereich Ausbildung zuständig. „Wie sollen wir junge Leute begeistern, wenn bis auf Weiteres alles wegbricht?“ Eventunternehmer Thorsten Meyer wünscht sich vor allem mehr Kommunikation mit allen Beteiligten. „Es kneift besonders beim Dialog, der muss branchenübergreifend geführt werden.“ Und Christian Stöver, zuständig für den Bereich Gastronomie und Inhaber des Restaurants Bell’ Arte am Maschsee, spricht von verunsicherten Gästen und von Feiern im Privatbereich oder der Illegalität. „Wir haben Angst vor der grauen Jahreszeit.“ Prohibition habe selten zum Erfolg geführt.

„Keine Illusionen in Sachen Geld“

Die Vertreter der Veranstaltungswirtschaft wünschen sich neben mehr Kommunikation auch kreative Lösungen und finanzielle Unterstützung von der Politik. Gerade bei Letzterem machen Regionspräsident Jagau und Belit Onay wenig Hoffnung. „Dass wir etwa Messen gewissermaßen einkaufen können für Hannover, sehe ich nicht, ich weiß nicht, wie wir da mithalten könnten.“ Zudem verweist der Oberbürgermeister auf bereits geleistete Wirtschaftsförderung in Höhe von 10 Millionen Euro. „Ich denke, es sollte sich keiner Illusionen machen, was den künftigen finanziellen Rahmen betrifft“, sagte Jagau. Der Regionspräsident plädiert allerdings dafür, mutiger zu handeln. Die Corona-Verläufe seien mittlerweile zumeist harmlos. „Wir müssen schauen, ob das, was wir zulassen, unser Gesundheitssystem bedroht.“ Kurzfristige Absagen gehörten allerdings dazu.

Mehr Mut, dafür wird Regionspräsident Hauke Jagau. Quelle: Samantha Franson

Gelungene Kompromisse

Onay betont, dass die Krise noch längst nicht überwunden ist. „Für viele ist die Infektion lebensbedrohlich, die Gefahr bleibt real.“ Er verweist auf gelungene Kompromisse wie die Buden der Schausteller, die derzeit die City bereichern. Onay will sich dafür einsetzen, auch „sozialrelevante Angebote für Junge, Alte und Feiern zu ermöglichen“. Man müsse schauen, welche Räume geöffnet werden können, sagt Jagau. Allerdings könne er vieles nicht entscheiden, „die Niedersächsische Landesverordnung setzt uns da Grenzen“.

Auf die Frage von Moderator und HAZ-Redakteur Conrad von Meding nach klaren Perspektiven haben die Politiker eine gemeinsame Antwort: auf Sicht fahren, machen, wo es möglich ist, dezentrale und maßgeschneiderte Lösungen finden und öfter an einem Tisch sitzen. Die Veranstaltungsbranche wird da sein.

Von Susanna Bauch