Ein millionenschweres Hilfsprogramm für die hannoversche Wirtschaft, Aussetzung der Kita-Beiträge im April, mehr Spielraum bei Ausgaben des Rathauses in Krisenzeiten – Verwaltung und Politik haben sich wichtige Punkte für die Ratssitzung am Donnerstag vorgenommen. Ob die in der Corona-Krise aber wie geplant stattfinden kann, war am Mittwoch noch unklar. Oberbürgermeister Belit Onay hat sich mit dem Sars-Co-2-Virus infiziert, zudem sind fast alle Dezernenten und etliche Politiker in Quarantäne. Das Rathaus ist endgültig im Krisenmodus angekommen.

Fieberhafte Suche nach Lösungen

Wir elektronisch zugeschaltet, verliert aber sein Stimmrecht: Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay. Quelle: Ilona Hottmann

Die Verwaltung arbeitet fieberhaft an Lösungen – zu viel steht auf dem Spiel. Onay und die Dezernenten sollen elektronisch zugeschaltet werden. Das hat laut Onay eine schwerwiegende Folge: Der OB darf damit nicht abstimmen. Ob auch die Vorsitzenden der Mehrheitsfraktionen von SPD, Grünen und FDP in Quarantäne aus der Ferne teilnehmen können – und welche Folgen das für ihr Stimmrecht hat–, war am Mittwoch nicht klar. Einiges spricht dafür, dass auch sie dann kein Stimmrecht haben. „Alles, was die Ratssitzung am Donnerstag betrifft, wird derzeit rechtlich und technisch geklärt“, sagte eine Rathaussprecherin.

Dabei kommt es auf jede Stimme an. 65 Stimmen inklusive OB gibt es im Rat. An zu wenigen Stimmberechtigten droht etwa das Hilfsprogramm für die Wirtschaft zu scheitern. Es steht noch nicht auf der Tagesordnung – um es noch in die Liste zu bekommen, müssten 44 Ratsleute das Programm für dringlich erklären. Das könnte eng werden. Mit OB sowie Partei- und Fraktionschefs von SPD, Grünen und FDP fehlen bereits etliche Stimmen. Zudem wollen offenbar etliche Ratsleute aus Angst vor Ansteckung fernbleiben.

33 müssten mindestens kommen

Mindestens 33 müssten kommen, damit die Sitzung überhaupt stattfinden kann. So viele Stimmen sind auch nötig, der Verwaltung in der Corona-Krise mehr Freiraum für Ausgaben ohne Zustimmung der Politik zu geben. Bisher darf der Kämmerer nur 108.000 Euro für dringende Ausgaben freigeben. Der Rahmen soll auf 10 Millionen Euro ausgeweitet werden.

Eine Lösung könnte sein, die Ratssitzung zu verschieben und die Entscheidungen auf den Verwaltungsausschuss zu übertragen. Die niedersächsische Kommunalverfassung erlaubt das in dringenden Fällen, in denen eine Entscheidung des Rates nicht eingeholt werden kann.

Sitzung im HCC

Ohnehin läuft am Donnerstag schon vieles anders als sonst. Die Politik versammelt sich nicht wie sonst üblich im Rathaus, sondern im HCC. Dort können die Ratsleute mit größerem Abstand zueinander sitzen.

Auch für die Debatten gelten andere Regeln als sonst. Die Sitzung soll möglichst knapp gehalten werden, sodass die einzelnen Tagesordnungspunkte ohne größere Aussprachen behandelt werden sollen. Redebeiträge können schriftlich zu Protokoll gegeben werden.

