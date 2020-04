„Das müssen wir jetzt so hinnehmen“: Die am Mittwoch verkündeten weiteren Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie bedeuten auch das Aus für das Maschseefest. Was mit dem Feuerwerkswettbewerb geschieht, ist nach Angaben von Hans Christian Nolte von der Hannover Veranstaltungs GmbH noch unklar.