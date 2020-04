Hannover

Sportplätze sind verwaist, Turnhallen leer – in Hannovers Vereinen ruhen aufgrund der Kontaktsperre die sportlichen Aktivitäten. Aus Solidarität überweisen die meisten Mitglieder ihre Beiträge weiterhin an die Vereine. „Eine Austrittswelle ist mir nicht bekannt“, sagt Rita Girschikofsky, Präsidentin des Stadtsportbunds ( SSB). Aber womöglich gibt es bereits Vereine, die in Schwierigkeiten geraten, weil ihnen Mitglieder kündigen. „Der Landessportbund will wissen, wie es den Vereinen geht und schickt einen Fragebogen an alle niedersächsische Sportvereine“, berichtet Girschikofsky. Zugleich fordert sie die Vereine auf, den Fragebogen auszufüllen und zurückzuschicken.

Noch scheint bei den Sportvereinen keine Alarmstimmung zu herrschen. Der Stadtsportbund befürchtet aber, dass Mitglieder austreten, wenn die Kurzarbeit andauert, Gehaltseinbußen drohen und Arbeitnehmer entlassen werden. „Dann wird es für die Vereine eng“, sagt Girschikofsky. Die Stadt müsse sich überlegen, ob sie dann den Vereinen entgegenkommt, etwa bei den Hallenmieten.

Von Andreas Schinkel