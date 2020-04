Hannover

Wer jetzt trotz der Corona-Krise eine Mietwohnung sucht, wird offenbar deutlich schneller fündig als vor Ausbruch der Pandemie. Weil die Nachfrage nachgelassen hat, herrscht deutlich weniger Konkurrenz unter Mietinteressenten. Allerdings ist die Suche erschwert – unter anderem, weil Besichtigungen nur noch unter strengen Auflagen möglich sind.

Zahl der Mietwohnangebote „nahezu verdoppelt“

Hannovers Engel-&-Völkers-Geschäftsleiterin Nadine Haepke sagt, dass die Zahl der offenen Mietwohnangebote derzeit fast doppelt so hoch liege wie vor der Corona-Zeit. Bei den Angeboten sei „viel Bewegung im Markt“, sagt sie. Weil es zugleich deutlich weniger aktive Mietinteressenten gebe, bestehe „ein Vorteil für die, die jetzt suchen“.

Drei Gründe für die Zunahme der Wohnungsangebote

Drei Gründe nennt Haepke dafür, dass es aktuell mehr Angebote auf dem sonst angespannten Wohnungsmarkt gibt.

„Viel Bewegung im Markt“: Nadine Haepke von Engel & Völkers Hannover. Quelle: E&V

Zweitwohnungen: Etliche Geschäftsleute, aber auch Hochschuldozenten und Wochenendfahrer geben derzeit ihre Zweitwohnungen auf. „Niemand weiß, wie lange der Shutdown noch dauert“, sagt Haepke. Wessen Familie woanders lebe und wer damit rechne, in diesem Jahr möglicherweise gar nicht mehr vor Ort in Hannover arbeiten zu müssen, trenne sich jetzt oft schnell von der Zweitwohnung. Deshalb gebe es auch einen Zuwachs beim Angebot möblierter Wohnungen.

Trennungen: In der Corona-Krise steigt die Trennungsquote, weil vielfach Spannungen zunehmen und Paare merken, dass das intensive Zusammenleben nicht funktioniert. Die betreffenden Wohnungen sind nach Angaben oft größer als der Durchschnitt. Sie werden wegen Kündigungsfristen nach Angaben von Haepke zwar oft erst später bezugsfrei, aber jetzt schon angeboten.

Zusammenziehen: Umgekehrt entscheiden sich jetzt getrennt lebende Paare angesichts von drohender Kurzarbeit und möglichem Jobverlust öfter, statt in zwei Wohnungen in einer zu leben. Das spült eher kleinere Appartements in den Markt.

„Keine Trendumkehr“

„Wer jetzt nicht dringend die Wohnung wechseln muss, der macht sich nicht auf die Suche“: Volker von Wülfing. Quelle: VWI

Bei Von-Wülfing-Immobilien ist Inhaber Volker von Wülfing skeptisch. „Ich halte die Entwicklung derzeit nicht für messbar.“ Zwar gebe es sicherlich das Phänomen, dass die Zahl der Interessenten pro angebotener Wohnung aktuell geringer sei: „Wer jetzt nicht dringend die Wohnung wechseln muss, der macht sich nicht auf die Suche.“ Er glaube aber nicht, dass es aktuell Zeichen für eine Trendumkehr am Wohnungsmarkt gebe. „Der Bedarf an Wohnungen ist gleich hoch wie vor der Corona-Krise“, sagt von Wülfing.

„Die rosigen Zeiten für Vermieter sind vorbei“

Auch bundesweit erwarten Immobilienexperten eine Entspannung am zuletzt sehr aufgeheizten Wohnungsmarkt. Wegen der Corona-Krise gehe die Wirtschaftsleistung zurück, sagt Prof. Michael Voigtländer, Immobilienchef am Institut der Deutschen Wirtschaft (IW): „Die Menschen haben nicht mehr so viel Geld im Portemonnaie, deshalb werden Mietsteigerungen kaum noch durchsetzbar sein.“ Zudem sinke die Nachfrage, auch weil Fernpendler auf Zweitwohnungen verzichten, die Zuwanderungen von Fachkräften wegen der Pandemie gestoppt ist und weniger Studierende Wohnraum suchen. „Der Markt ist wie eingefroren“, sagt Voigtländer: „Die rosigen Zeiten für Vermieter sind vorbei.“

Mieterbund: Wohnungen immer selbst besichtigen

Allerdings unterliegen auch Wohnungsbesichtigungen der Kontaktsperre: Es dürfen immer nur zwei Personen gleichzeitig im Raum sein, also maximal ein Mietinteressent und der Makler oder der aktuelle Mieter. Deshalb nimmt die Zahl der Videobesichtigungen zu. Hannovers Mieterbund-Chef weist allerdings darauf hin, dass Mieter Innenaufnahmen ihrer Privaträume zustimmen müssen. Und er warnt künftige Mieter: „Vor der Vertragsunterschrift sollte man die Wohnung zumindest einmal selbst gesehen haben. Ich würde keine Wohnung mieten, die ich vorher nicht persönlich gesehen habe.“

Von Conrad von Meding