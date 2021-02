Im vergangenen Jahr sind in Hannover deutlich weniger Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus gelandet. Eine andere Entwicklung macht Experten hingegen Sorgen: Erwachsene trinken in der Corona-Krise offenbar deutlich häufiger.

Kinder und Jugendliche kommen in der Corona-Krise nicht mehr so leicht an Alkohol – und betrinken sich daher deutlich seltener. Quelle: Jens Büttner/dpa (Symbolbild)