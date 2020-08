Hannover

Die ersten Gerüchte, dass da etwas Unheilvolles auf die Branche zukommen könnte, hörte Peter Schunke im Februar. Dann war das Coronavirus da und mit ihm die berufliche Katastrophe für den 62-jährigen aus Isernhagen-Süd. Schunke ist Discjockey und zugleich Verleiher von Equipment für Veranstaltungen. Lautsprecher, Verstärker, Lichttechnik und eine Disco-Glitzerkugel führt er im Angebot.

Bald brach sich die Pandemie Bahn. Niemand organisierte noch eine Veranstaltung, nicht gebraucht wurden Menschen, die Musik auflegen und technische Ausstattung für Feiern, Bars und Diskothek anbieten. Menschen wie Schunke. „Bis Ende September ist alles abgesagt“, berichtet er. Bis dahin werde er keine Einnahmen haben und unsicher sei, wie es danach weiterlaufe.

Schunke ist Solo-Selbstständiger, ein Unternehmer aus der Unterhaltungsbranche. Er hat festgestellt, dass Millionen Euro fließen, um Konzerne wie die Lufthansa zu retten, während auf sich allein gestellte Freiberufler jedoch oft auf der Strecke blieben, wenn es um staatliche Unterstützung gehe. 7500 Euro überwies der Bund. Und das sei es gewesen. Schunke beantragte Hartz IV. Doch weil seine Frau zu viel verdient, lehnte die Behörde ab.

Brief an Ministerpräsident Weil geschrieben

In einem Brief an Ministerpräsident Stephan Weil rechnete Schunke vor, dass ihn jeden Monat 3000 Euro Fixkosten belasteten: private Krankenversicherung, Zins und Tilgung fürs Haus, freiwillige Beiträge zur Rentenversicherung, Altersvorsorge. Der DJ ohne Einnahmen fragt den Regierungschef: „Unternehmen sollen gerettet werden. Hunderttausende von Menschen jedoch aus der Veranstaltungsbranche, die am längsten nicht arbeiten darf, werden geopfert und in die Insolvenz oder Armut getrieben?“ Er werde, schreibt Schunke, seine Altersversorgung angreifen oder das Haus verkaufen müssen, um seine Rechnungen bezahlen zu können.

„Gleichheitsgrundsatz verletzt“

Sein eigener Fall ist dem 62-Jährigen Beleg dafür, dass existierende staatliche Sicherungssysteme für Solo-Künstler nicht greifen. „Die ganze Branche geht vor die Hunde“, sagt Schunke. Er fühlt sich bestraft, weil er durch Leistung Eigentum geschaffen habe, aber nun nicht unterstützt wird, im Gegensatz zu Hartz-IV-Empfängern, deren Miete vom Jobcenter übernommen wird. Schunke sieht den Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz verletzt, wenn es für manche Hilfen gibt, andere aber durchs Netz fallen.

Seine Forderung an Weil ist deshalb, dass all diejenigen Unternehmen und Menschen, die wegen der Pandemie nicht arbeiten dürfen, einen festen Betrag für Lebensunterhalt, Miete, Zinsen und Tilgung erhalten.

Von Gunnar Menkens