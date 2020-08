Hannover

Dieser Tage haben Hannovers Friseure Post von ihrer Innung bekommen. Inhalt: eine höfliche und dennoch dringende Bitte. Man möge doch darauf achten, die gültigen Hygienevorschriften in die Praxis umzusetzen. In dem kurzen Text heißt es: „Nahezu täglich erreichen uns Anrufe von besorgten Kunden, die immer wieder auf Verstöße seitens der Saloninhaber sowie deren Mitarbeiter/innen hinweisen.“ Die verpflichtende Mund-Nasen-Bedeckung werde häufig nicht oder nicht richtig getragen. Auch gebe es immer wieder Hinweise, dass Kunden nicht wie vorgeschrieben zu Beginn die Haare gewaschen würden. Offenbar wird manches Geschäft luschig im Umgang mit Vorschriften.

Friseure müssen etliche Regeln beachten

Unterzeichnet hat das Anschreiben auch Sabine Tasche, Inhaberin eines Salons in Hainholz. „Das ist schon sehr ärgerlich. Manche betreiben einen großen Aufwand, um die Auflagen zu erfüllen, andere interessiert das nicht.“ Und zu beachten ist im Friseurhandwerk noch immer einiges. Neben einer Maskenpflicht für Mitarbeiter und Kunden ist Haarewaschen Vorschrift – um Viren, die auf Köpfen lauern, durch Seife zu vernichten. Kunden dürfen sich Haare nicht selbst föhnen. Bei Bartarbeiten ist ein Visier vorgeschrieben. Zwischen den Sitzplätzen muss der Mindestabstand gewahrt sein.

Ärger über schwarze Schafe in der Branche

Sabine Tasche legt nicht einmal Zeitschriften aus, obwohl dieser Service mittlerweile wieder erlaubt ist. Sie will auf Nummer sicher gehen und mögliche Ansteckungswege ausschließen, wo es nur geht. Es ist ihr Beitrag, neue Infektionen zu verhindern, denn aus ökonomischer Sicht wäre nichts schlimmer, als Salons erneut über Wochen zu schließen. Kein Verständnis hat die Obermeisterin deshalb für Betriebe, die ins Risiko gehen und auf Hygieneregeln pfeifen.

Bei einem Rundgang durch die City stellte sie vor Kurzem fest, dass auch etliche Salons, die nicht Mitglieder der Innung sind, es locker nehmen und auf Masken verzichten. Die Schludrigkeiten sind aus ihrer Sicht so verbreitet, dass sie danach einen Brief an Oberbürgermeister Belit Onay schrieb und die Stadt aufforderte, mehr zu kontrollieren. Eine Antwort hat sie noch nicht bekommen. In die Verantwortung nimmt Tasche auch die Kundschaft. „Corona ist ja da, wenn man es auch nicht sehen kann“, sagt sie. Masken blieben nötig, und Haareschneiden sei mit Waschen sowieso hygienischer.

Ihre eigenen Kunden sind nach dem Shutdown beinahe vollzählig wieder da. „Sechs oder sieben vermisse ich noch.“ Auch ihre Angestellte ist inzwischen aus der Kurzarbeit zurück.

