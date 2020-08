Hannover

Ein Wesenszug der Corona-Pandemie ist die Bedeutung, die ein einzelnes Datum für Unternehmen bekommen kann. Plötzlich mussten Läden schließen, plötzlich galten Auflagen. Timo Kohlenberg, mit seiner Schwester Julia gemeinsam Geschäftsführer des Reisebüros America Unlimited, traf am 13. März mit voller Wucht eine Verfügung aus dem Ausland. Die USA erklärten faktisch ein Einreiseverbot für Touristen. Auf unbestimmte Zeit. Damit war klar: 20 Mitarbeiter des auf USA und Kanada spezialisierten Anbieters würden ab sofort kaum noch einen Trip verkaufen. In Kurzarbeit würden sie an ihren Schreibtischen beginnen, sämtliche Reisen zunächst bis zum September zu stornieren.

Zehn Millionen Euro Umsatz fehlten

So ist es gekommen. Kohlenberg erzählt mit der Gefasstheit des Überstandenen, wie der Umsatz auf nahe null einbrach und wie abgewickelt wurde, was einmal als Ertrag geplant war: „Mehr als 3000 Reisen, das sind etwa zehn Millionen Euro.“ Der Umsatz für das laufende Geschäftsjahr ging nahezu verloren. Die Reiserichtlinie der EU verpflichtet Unternehmen zur Erstattung. Das Glück von America Unlimited war, dass viele Stammkunden nicht auf Rückzahlung bestanden, sondern Urlaube entweder umbuchten auf nächstes Jahr oder mit Gutscheinen zufrieden waren. Weil sich etwa die Hälfte der verhinderten Reisenden für diese Optionen entschied, bleibt Kohlenberg die Aussicht auf 5 Millionen Euro Umsatz in 2021 oder später. Falls sich die Corona-Lage im globalen Covid-19-Hotspot USA beruhigt und Einreisen wieder möglich sein werden.

Fluggesellschaften lassen sich Zeit mit Rückzahlung

Doch während America Unlimited Kunden bezahlte Reisen erstattete, ließen sich andere Partner mehr Zeit. „Ein absolutes Trauerspiel“, erinnert sich Kohlenberg. Obwohl Fluggesellschaften wie die Lufthansa mit Staatshilfen am Leben gehalten wurden, warteten Reisebüros auf Rückzahlungen gebuchter Tickets. Das erreichte allein beim hannoverschen Spezialisten einen sechsstelligen Betrag. Manches steht noch immer aus. Gleichzeitig liefen die Kosten im Reisebüro an der Leonhardtstraße in der City weiter: Leasingverträge, Miete, Kosten für Technik, Löhne für Mitarbeiter.

Timo Kohlenberg spricht von Rücklagen, die helfen. Es gibt Buchungen für das nächste Jahr, in Kanada sind die Infektionszahlen nicht so dramatisch wie in den USA. Er ist optimistisch: „Wir werden das überleben.“

Von Gunnar Menkens