Corona-Krise trifft Tourismus in Hannover schwer

Hannover

Der Juni war ein kleiner Lichtblick, aber insgesamt sind die Bilanzen im Tourismus in Hannover weiter düster. Die Hannover Marketing und Tourismus-Gesellschaft (HMTG) setzt für den Rest des Jahres unter anderem darauf, dass wieder Kongresse und Tagungen stattfinden dürfen.

Erst Zuwächse, dann Totaleinbruch

Nach Angaben des niedersächsischen Landesamtes für Statistik sind sowohl die Gäste- als auch die Übernachtungszahlen in der Region Hannover im ersten Halbjahr um mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau eingebrochen. „Das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil wir in den zehn Wochen vor Corona Zuwächse hatten“, sagt HMTG-Geschäftsführer Hans-Christian Nolte.

Während der Phase mit Öffnungsverboten für Hotels, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen waren so gut wie keine Gäste in der Stadt. Danach zogen die Zahlen laut HMTG wieder an und erreichten im Juni 30 Prozent des Wertes von vor zwölf Monaten. „Wir gehen davon aus, dass der Rückgang über das gesamte Jahr betrachtet bei 70 bis 75 Prozent liegen wird“, erklärt Nolte.

Kampagne für das Kongress-Geschäft

Über den Sommer hat die HMTG bei ihren Marketingaktivitäten mangels anderer Möglichkeiten auf Freizeit- und Tagestourismus gesetzt, etwa auf Stadt- und Stadtteiltouren, Fahrrad- und Wanderaktivitäten. Das soll auch so bleiben. Dazu kommt jetzt unter dem Motto „ Hannover Kongress – sicher tagen“ eine Kampagne im Internet und mit Plakaten, mit der die Touristiker das Kongress- und Tagungsgeschäft wieder ankurbeln wollen. Dieses ist, was Gäste- und Übernachtungszahlen angeht, eines der wichtigsten Segmente in der Region.

Nach Angaben der Agentur für Arbeit beschäftigt das Hotel- und Gaststättengewerbe in der Region rund 26.400 Menschen. „Die Folgen der Flaute sind auch für die Beschäftigten dramatisch. In Kurzarbeit mussten sie deutliche Lohneinbußen in Kauf nehmen – in einer Branche, die ohnehin nur geringe Löhne zahlt“, sagt Lena Melcher, Sekretärin der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG). Die Gewerkschaft appelliert an die Unternehmen, die Kurzarbeit für die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter zu nutzen.

Von Bernd Haase