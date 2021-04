Hannover

Zum zweiten Mal in Folge fällt das Fest auf der Limmerstraße in Linden aus. Wegen der Planungsunsicherheit durch die Pandemie hat sich der Verein Aktion Limmerstraße, der die Freiluftveranstaltung organisiert, nun zur Absage entschieden. Das hat Harm Baxmann aus dem Vereinsvorstand am Mittwoch auf Anfrage mitgeteilt. Zuletzt wurde 2019 auf der Limmerstraße gefeiert, es kamen mehr als 10.000 Gäste.

Neues Konzept in Planung

Laut Baxmann wollen die Organisatoren die Corona-Zwangspause auch nutzen, um über ein neues Konzept für das Fest nachzudenken, das traditionell in der ersten Septemberwoche im Terminkalender steht. Es werde für den Verein immer schwieriger, die Veranstaltung in der bisherigen Größenordnung finanziell und organisatorisch zu stemmen. Das Budget lag zuletzt bei rund 15.000 Euro; jeweils ein Drittel der Summe kommt vom Verein, von den beteiligten Geschäftsleuten und Gastronomen sowie von der Stadt Hannover.

„Fest wird es weiterhin geben“

In der Diskussion sei, das Fest künftig möglicherweise zu verkleinern – weg von der großen Freiluftfete hin zu einer Veranstaltung, die mehr Stadtteilcharakter hat, erklärt Baxmann. Fest stehe aber: „Das Limmerstraßenfest wird es auch weiterhin geben.“

Von Juliane Kaune