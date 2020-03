Die Zahnärztin, der Barbier, die Reha-Mitarbeiterin und alle Verkäufer in Supermärkten: Tausende Menschen in der Region Hannover können keine Distanz zu anderen halten, weil sie beruflich Nähe brauchen. Wie viel Angst haben sie im Job? Ein Report ganz nahe an der Infektionsgefahr.