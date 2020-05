Corona-Liveticker: Pressekonferenz der Kanzlerin jetzt im Live-Video

+++ Wann würden in der Region wieder neue Beschränkungen gelten? +++

In der Region Hannover leben rund 1,2 Millionen Menschen. Die heute formulierte Rückfallklausel, nach der die Lockerungen bei mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage wieder zurückgeschraubt werden müssen, würde also bei etwa 600 Neuinfektionen in einer Woche greifen. Das höchste Infektionsgeschehen in der Region gab es in der Woche vom 23.3. bis zum 30.03. mit einem Anstieg von 368 auf 811 laborbestätigte Covid-19-Fälle. Das war ein Plus von 443 - also unter der Schwelle.