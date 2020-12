Hannover

Eigentlich sollen diese Woche die meisten Schüler in Niedersachsen möglichst zu Hause bleiben und dort lernen – damit die Corona-Infektionszahlen endlich sinken. Doch die Botschaft des Kultusministers ist in vielen Elternhäusern offenbar noch nicht angekommen. Zumindest in den Grundschulen Hannovers waren viele Klassen am Montag fast so gut besetzt wie sonst auch.

Minister Grant Hendrik Tonne ( SPD) setzt auf freiwilliges Homeschooling. Das lässt aus Elternsicht zu viele Fragen offen. In den Schulen müssen Lehrkräfte, Sekretärinnen und Schulleitungen zahlreiche Telefonate führen – die Verwirrung ist groß.

An der Grundschule Groß-Buchholzer Kirchweg sind lediglich zwei bis drei Kinder pro Klasse zu Hause geblieben, schätzt Schulleiterin Nicole Dreyer. So viele Schüler fehlen sonst auch mal wegen einer Krankheit. „Leider machen wenige Familien von dem Angebot Gebrauch. Es bringt nicht viel, die Entscheidung auf die Eltern abzuwälzen und auf Freiwilligkeit zu setzen“, bilanziert Dreyer. Die Schulleiterin hat Montag erneut einen Brief an die Eltern formuliert mit der dringenden Bitte, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Dreyer ärgert sich auch in Hinblick auf ihre Lehrkräfte. „Sie kommen bei den ganzen Überlegungen zum Schutz der Bevölkerung zu kurz.“

Lockdown: Doppelte Arbeit für Lehrer

Vielleicht maximal fünf Kinder pro Klasse blieben an der Grundschule Auf dem Loh zu Hause. „Das reicht noch nicht für ausreichend Abstand unter den Schülern im Unterricht“, sagt Schulleiterin Ingetraud Schlund. Die Lehrkräfte haben so oder so doppelte Arbeit, solange sie einen Teil der Kinder in der Schule unterrichten und für die anderen Aufgaben für das Homeschooling entwickeln. 44 von 340 Kindern haben sich abgemeldet.

Auch Schlund hat jetzt einen neuen Brief mit Appell an die Familien geschickt. „Ich hoffe, dass weitere Eltern ihre Kinder im Distanzlernen belassen.“ Auch angesichts vieler Alleinerziehender im Wohnbezirk sei der Bedarf an Betreuung für die Kinder allerdings groß, meint die Schulleiterin. „Und das müssen wir gewährleisten.“

„Ministerium hat Arbeit auf uns abgewälzt“

Die Verwirrung unter Eltern ist offenbar groß, auch weil Niedersachsen einen anderen Weg als andere Bundesländer wählt. Das hat Stephanie Schluck, Leiterin der Grundschule Stammestraße, in zahlreichen Gesprächen gehört. „Manche Eltern glauben, dass die Schulen ab Mittwoch komplett schließen. Andere gehen davon aus, das Ansteckungsproblem sei nicht so dringlich und der Schulbetrieb laufe diese Woche weiter.“

Schluck sieht das Problem beim Kultusministerium. „Die Botschaft ist missverständlich. Man hat es sich einfach gemacht und die Arbeit auf uns abgewälzt.“ Innerhalb von einer Woche verschickte sie jetzt den vierten Brief, weil sich immer wieder Vorgaben ändern. Immerhin haben an der Stammestraße 70 bis 80 von 280 Familien ihre Kinder vom Unterricht abgemeldet.

Homeschooling : Ältere Schüler bleiben bereits zu Hause

Anders stellt sich das Bild an den weiterführenden Schulen dar, wo Schüler zu Hause eher allein lernen können und mit zunehmendem Alter weniger Betreuung brauchen. In Laatzen hat Schulleiterin Ulrike Mensching die Eltern in ihrem Brief am Sonntagabend gleich dahin orientiert, ihre Kinder zu Hause zu lassen. Ausgenommen sieht die Leiterin des Erich-Kästner-Gymnasiums allerdings Schüler, die zu Hause schlecht lernen können oder solche, die drohen zu vereinsamen. „Ich hatte das tatsächlich so verstanden. Die Botschaft der Kanzlerin war ja eindeutig“, sagt Mensching. Die Botschaft aus Niedersachsen allerdings weniger, bemängelt die Schulleiterin.

Bis Dienstag werden in den Schulen allerdings noch Arbeiten geschrieben. „Manche Eltern sind erbost, dass ihre Kinder dafür doch noch in die Schule kommen müssen“, berichtet Mensching. Am Erich-Kästner-Gymnasium blieben am Montag 300 von 996 Schüler zu Hause. Für die Tage danach war die Mehrheit der Schüler bereits vom Präsenzunterricht abgemeldet.

An der Goetheschule fehlten am Montag in manchen Klassen bereits Zweidrittel der Schüler, in anderen nur eine Handvoll. „Ich erwarte, dass mehr Abmeldungen folgen“, sagt Schulleiter Michael Schneemann. Zumal der Kultusminister im Unterschied zu vergangener Woche jetzt klar gemacht habe, dass er wünsche, die Schüler mögen ab Mittwoch zu Hause bleiben.

800 von 1850 Schülern kamen an der Leonore-Goldschmidt-Schule nicht mehr in den Unterricht. „Es laufen ständig weitere Anrufe von Eltern ein, die ihre Kinder abmelden“, berichtet Michael Bax, Leiter der auch als Integrierten Gesamtschule Mühlenberg bekannten Schule. Es verwundert ihn wenig, dass die Situation an den Grundschulen anders aussieht. „Eltern können ihre Kinder in dem Alter nicht ohne Betreuung lassen.“

Von Bärbel Hilbig