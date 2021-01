Hannover

Pamela und Lotta düsen durch das Hafenbecken von Yukon Bay. Die Seelöwen liefern sich ein spritziges Wettrennen um einen Kanister. Auch ihre Artgenossen Holly und Summer stecken voller Energie, sie schlagen Salti und springen so hoch, dass sie mit der Schnauze eine baumelnde Boje treffen. Danach gibt es eine leckere Belohnung von Tierpflegerin Steffi Leitner. Doch der Applaus des Publikums, der sonst bei solchen Kunststücken fällig wäre, bleibt aus. Während des Lockdowns dürfen keine Besucher in den Zoo. Die Tiere aber brauchen Beschäftigung. Darum trainieren sie vor leeren Tribünen.

Große Sprünge ohne Publikum: Die Seelöwen sind auch im Lockdown voll im Training, weil ihnen sonst viel zu langweilig werden würde. Quelle: Tim Schaarschmidt

Anzeige

Die Seelöwen vermissen die Besucher

„Ich glaube, sie vermissen die Besucher“, sagt Leitner. Zweimal täglich treten die Seelöwen sonst in der Showarena auf und werden ausgiebig beklatscht. Nun sind die Pflegerin und ihre Kolleginnen und Kollegen als Bezugspersonen noch wichtiger geworden. Das stellt Tiere wie Menschen vor neue Herausforderungen. „Seelöwen sind intelligente Tiere, pfiffiger als Hunde. Sie müssen vom Kopf her gefördert werden“, betont Leitner. Sie hat sich Gruppenübungen für das ganze Quartett ausgedacht; sonst sind maximal zwei der Tiere im Becken aktiv. Neu ist auch der vierstimmige Seelöwenchor.

Der Seelöwenchor tritt vierstimmig an – dirigiert von Steffi Leitner. Quelle: Tim Schaarschmidt

Riesenrassel für den Eisbärnachwuchs

Nicht nur die spezifischen Töne lassen Eisbärin Milana und Nachwuchs Nana aufhorchen. Tierpflegerin Jasmin Batzdorfer hat ein Spielzeug dabei, dass die Kleine jüngst zum ersten Geburtstag bekommen hat. Die mit Körnern gefüllte, schlauchartige Riesenrassel schnappt sich erst die Mutter, dann packt Nana zu. Solche Ablenkung bekommt sie unabhängig von der Corona-Leere. Die Stimmungslage der Eisbären werde nicht von den Besuchern beeinflusst, sagt Batzdorfer. Neugierig sei Nana aber schon, wenn zu normalen Zeiten Gäste an die Scheibe des Unterwasserbassins klopfen. Stattdessen widmen sie und Mama ihre Aufmerksamkeit nun den Handwerken, die den Lockdown nutzen, um Bauarbeiten an den Tieranlagen voranzubringen.

Erst greift Mama Milana (im Wasser) sich die Riesenrassel, danach kommt Nachwuchs Nana an die Reihe. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Wer jetzt durch den Zoo geht, wird genau beobachtet“, weiß Unternehmenssprecherin Yvonne Reichelt aus Erfahrung. Ob Giraffen, Erdmännchen oder die Vikunjas aus der Kamelfamilie – alle seien deutlich interessierter an den wenigen menschlichen Zweibeinern, die zurzeit auf dem Gelände unterwegs sind. Die Zootiere seien an die Begegnung mit vielen Menschen gewöhnt, und sie merkten, dass diese fehlen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Selbst Leopard Julius, sonst nicht leicht aus der Reserve zu locken, ist schnell dicht an seiner Glasscheibe, als sich Reichelt mit Reporterin und Fotograf nähert.

Leopard Julius ist im Lockdown besonders wachsam: Er beobachtet jeden, der sich vor seinem Gehege einfindet, ganz genau. Quelle: Tim Schaarschmidt

Rentier spaziert vor dem Löwengehege

Die ungewohnten Zeiten bringen auch ungewohnte Begegnungen der Tiere untereinander mit sich. Ohne Corona wären die Pfleger nicht auf die Idee gekommen, Rentier Ari zum Spaziergang durch den Zoo einzuladen. Sanft zieht ihn Pflegerin Batzdorfer am Halfter zum Dschungelpalast. Finne Ari hat in der Lebensgemeinschaft mit seinen nordamerikanischen Artgenossen, den Karibus, eigentlich keine Langeweile. Weil er so umgänglich ist, macht er mit seinem stolzen Geweih aber gern die Runde, um für andere Tiere als Hingucker aufzutreten. „Die Raubkatzen finden ihn besonders spannend“, sagt Batzdorfer. „Sogar die Löwen stehen für ihn auf.“ Gut, dass sie und Ari durch Sicherheitsglas getrennt sind.

Lesen Sie auch Zoo Hannover gibt das Regenwald-Panorama von Yadegar Aisisi auf

Indra, Manari und Kalifa zeigen sich von dem Rentier wenig beeindruckt. Das mag auch daran liegen, dass die Elefantendamen lieber ihre erweiterte Anlage inspizieren wollen. Die Bauarbeiten wurden gerade beendet, nun ist doppelt so viel Platz. „Für Elefanten ist der Zusammenhalt in ihrer Herde am wichtigsten“, erklärt Reichelt. Auch die tägliche intensive Beziehung zu den Pflegern und Pflegerinnen sei sehr bedeutsam. „Allein die Körperpflege nimmt viel Zeit in Anspruch.“ Und wenn die XXL-Nagelfeile zum Einsatz kommt, bedeutet das ohnehin eine – nicht immer beliebte – Abwechslung für die Tiere.

Die Gürtelvaris mögen Süßes. Damit sie bei der Futtersuche Beschäftigung haben, ist der Honig in Plastikröhren versteckt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Futter steckt in Plastikrohren

Beschäftigungsprogramme für die Tiere gehören ohnehin zu den täglichen Aufgaben der Zoopfleger. In Corona-Zeiten werde das noch wichtiger, sagt Pflegerin Kathrin Paulsen. „Bei den Primaten merkt man schon, dass ihnen die Besucher fehlen. Wir beobachten sie – sie beobachten uns.“ Auch für Halbaffen wie Kattas und Gürtelvaris denkt sich das Team immer wieder einen neuen Zeitvertreib aus. Zu Weihnachten wurden Tannenbäume zum Klettern verschenkt. Eine große Rolle spielt das Futter. „Wir verstecken es, die Tiere sollen es sich erarbeiten“, erklärt Paulsen, während sie den schwarz-weißen Varis blaue Plastikrohre serviert – mit Honigfüllung. Die Drills durften sich jüngst durch Kanister voller Zeitungspapier wühlen, um an Gemüsehappen zu gelangen.

Alle Hände voll zu tun: Kathrin Paulsen versorgt die Loris mit Nektar – sonst ist das die Aufgabe der Besucher. Quelle: Tim Schaarschmidt

Papageien landen auf dem Kopf der Pflegerin

An aktionsreiche Mahlzeiten sind die Loris im Tropenhaus auch ohne Pandemie gewöhnt. Normalerweise dürfen Besucher den Papageien einen Mix aus Fruchtnektar und Blütenpollen kredenzen, was mit einem Landeanflug im Haupthaar des Anbieters quittiert wird. Weil diese besondere Fütterung, die die Loris lieben, flachfällt, springen Paulsen und ihre Kollegen ein – und lassen sich im friseurlosen Lockdown zersausen. Ein Ersatzprogramm gibt es auch für die Aras, die ihre Kunststücke sonst vor Gästen in der Showarena vorführen. Stattdessen dürfen die Papageien über das gesamte Giraffen- und Antilopengelände fliegen. „Sie kommen immer zurück“, betont Pflegerin Kerstin Decker. Die schlauen Vögel wissen, dass sie zur Belohnung Nüsse bekommen, die sie so gern mit dem Schnabel knacken.

Kerstin Decker lockt die Aras mit Nüssen. So ist sie sicher, dass die Vögel von ihren coronabedingten Ausflügen immer wieder zurückkommen Quelle: Tim Schaarschmidt

Streicheleinheiten für das Ex-Moor-Pony

Besondere Streicheleinheiten fordert Exmoor-Pony Mona, der Publikumsliebling in Meyers Hof. „Sie ist eine Schmusebacke“, sagt die Auszubildende Antonia Prahl, die nun anstelle der Besucher mit Mona kuschelt. Auch die anderen Ponys des Bauernhofs bekommen zusätzliche Kraulminuten.

Antonia Prahl gönnt Exmoor-Pony Mona eine Möhre und zusätzliche Streicheleinheiten. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wenn die erzwungene Schließung des Zoos eine gute Seite hat, dann die: „Wir haben jetzt viel mehr Zeit für die Tiere“, sagt Seelöwen-Expertin Steffi Leinert.

Von Juliane Kaune