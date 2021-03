Hannover

Dick eingemummelt sitzt Vinzent (1) im Bollerwagen und schaut staunend auf Eisbärenmännchen Sprinter. Der Bär schreitet sein Reich im Yukon Bay von Hannover ab, bäumt sich auf, schüttelt sich und zeigt sich auch sonst ziemlich agil. Ob er so munter ist, weil erstmals seit Langem wieder Besucher hinter dem Zaun stehen, kann man nur vermuten. Doch bei den Besuchern ist die Freude über das Wiedersehen auf jeden Fall groß. „Die Euphorie war riesig, als wir von der Öffnung des Zoos gehört haben“, sagt Frank Bietendorf aus Langenhagen. Mit seiner Frau Kathi und den Söhnen Henry (4) und Vinzent gehörte er zu den ersten, die am Sonnabend den überraschend wieder eröffneten Zoo besuchen konnten.

Besuchergrenze im Zoo bei 1000 Personen

Ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg vom Freitag machte die spontane Zoo-Öffnung am Wochenende möglich: Ein Zoo bestehe vor allem aus Außengelände und es sei nicht zu rechtfertigen, einen Betrieb zu untersagen – selbst in Hochinzidenzkommunen nicht, so die Richter.

Einen Ansturm erlebte Hannovers Tierpark gleichwohl nicht. Nur Jahreskartenbesitzer dürfen kommen, von denen es allerdings rund 86.000 gibt, und auch nur nach Online-Anmeldung. Insgesamt 1000 Personen werden maximal pro Tag eingelassen, verteilt auf mehrere Zeitabschnitte im Laufe des Tages. „Das ist extrem wenig“, sagt Zoo-Geschäftsführer Andreas Casdorff. An einem sonnigen Wochenendtag begrüße der Erlebniszoo normalerweise bis zu 12.000 Besucherinnen und Besucher.

Eisbärenmann Sprinter zeigte sich am ersten Zootag mit Besuchern besonders aktiv. Quelle: Ilona Hottmann

Wer Tickets haben will, musste daher schnell sein. „Wir haben am Abend auf der HAZ-Seite gelesen, dass der Zoo wieder öffnet und uns sofort angemeldet“, sagt Camillo Pfeil aus Neuwarmbüchen, der mit Frau Susheela und den Söhnen Matteo (1) und Luca (3) das Affengehege Afi-Mountain besucht. Am Freitagabend hatte der Zoo das Anmeldeformular online gestellt – und innerhalb von einer Stunde waren alle Kontingente für das Wochenende ausgebucht. Auch für die gesamte nächste Woche waren nur noch wenige Plätze verfügbar.

Blitzstart für den Zoo Hannover

Diese Woche wolle man sich jetzt einmal anschauen, so Casdorff: Wie funktioniert das mit 1000 Besuchern? Können es auch mehr sein? Und wie viele melden sich an und kommen dann aber gar nicht? Und dann müsse noch der Corona-Gipfel am Montag abgewartet werden, bei dem die Regierungschefs von Bund und Ländern über neue Pandemieregeln beraten werden.

Casdorff ist aber froh, dass es überhaupt mit dem schnellen Start geklappt hat. Denn nach dem überraschenden Urteil am Freitagnachmittag musste der Zoo-Geschäftsführer zunächst klären, ob er so kurzfristig genug Mitarbeiter reaktivieren konnte. Außerdem mussten teilweise noch am Morgen vor der Öffnung letzte Baustellen geschlossen oder abgesichert werden.

Denn die Corona-Zwangspause hat der Zoo für Umbaumaßnahmen genutzt: Unter anderem werden die Glasscheiben im Pinguin-Aquarium erneuert, einige Spielplätze ausgebaut, und das ehemalige Besucherzentrum im Eingangsbereich soll einer Blühwiese weichen.

Außerdem dürfen Tierhäuser und Gastronomie im Zoo nicht öffnen. Doch diese Einschränkungen stören die Besucher nicht. „Einfach furchtbar“ sei der Lockdown für die Kinder, sagt Kathi Bietendorf. Seit Dezember sei man als Familie eigentlich nur zu Hause gewesen, meint auch Camillo Pfeil. Da biete der Zoobesuch eine willkommene Abwechslung.

Von Heiko Randermann