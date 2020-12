Hannover

Einiges kennen wir bereits aus dem Frühjahr: Die meisten Geschäfte schließen, die Friseure auch – das Land befindet sich seit Mittwoch im zweiten harten Lockdown des Jahres 2020. Doch was bedeutet das konkret? Vieles wird im Detail von der Verordnung des Landes abhängen, die am Dienstag vorgestellt wird. Anderes ist bereits bekannt. So hat die Landesregierung das Silvesterfeuerwerk komplett untersagt. Hier finden Sie weitere Antworten auf wichtige Fragen:

Die meisten Geschäfte müssen schließen – wer darf überhaupt noch öffnen?

Bis zum 10. Januar 2021 müssen Händler, die keine Waren des täglichen Bedarfs anbieten, ihre Geschäfte schließen. Davon ausgenommen sind ausdrücklich Supermärkte, Bäcker und andere Lebensmittelhändler, auch auf Wochenmärkten. Auch Getränkemärkte, Apotheken, Drogerien, Reformhäuser, Optiker, Sanitätshäuser und Hörgeräteakustiker sowie Geschäfte für Babybedarf nennt der Bund-Länder-Beschluss vom Sonntag als Ausnahmen.

Bleibt erlaubt: Der Weihnachtsbaumverkauf, hier auf dem Schützenplatz. Quelle: Rainer Dröse

Geöffnet bleiben außerdem Fahrrad- und Kfz-Werkstätten, Banken, Sparkassen, Poststellen, Reinigungen und Waschsalons. Auch Geschäfte für Tierbedarf und Futtermittelmärkte dürfen öffnen. Ausgenommen von der Schließung ist schließlich auch der Verkauf von Weihnachtsbäumen.

Wenn Weihnachtsbäume weiter verkauft werden dürfen: Was ist mit Blumen?

Der Beschluss von Bund und Ländern führt Blumenläden nicht ausdrücklich als Ausnahme von den Schließungen auf. Am Montag wurde in Niedersachsen noch darum gestritten, ob Blumen unter Dinge des täglichen Bedarfs fallen. Wahrscheinlich ist aber eher, dass Blumengeschäfte wie im Frühjahr schließen müssen. Details will die Landesregierung am Dienstag mit der neuen Verordnung vorstellen.

Bleiben Baumärkte und Möbelgeschäfte geöffnet?

Nein. Baumärkte müssen ebenfalls schließen. Allerdings können Baumärkte ein Online-Bestellsystem einführen, wenn sichergestellt ist, dass die Abholung kontaktlos außerhalb der Geschäftsräume organisiert wird. Die Einrichtung eines solchen Bestell- und Abholsystems dürfte auch für andere Geschäfte gelten, die eigentlich geschlossen sein müssten.

Viele Restaurants bieten Außer-Haus-Verkauf an. Bleibt das möglich?

Ja. Laut dem Bund-Länder-Beschluss sind Abhol- und Lieferdienste von der Schließung ausgenommen – entscheidend ist, dass die Gerichte zu Hause verzehrt werden. Das wird nach Informationen der HAZ so in die neue Landesverordnung übernommen.

Restaurants sind schon länger geschlossen – die Möglichkeit der Außer-Haus-Lieferung bleibt auch im harten Lockdown erhalten. Quelle: Andrea Warnecke/dpa

Der Außer-Haus-Verkauf von Alkohol kann von Städten und Gemeinden künftig an bestimmten Orten ganz untersagt werden. Bisher dürfen zum Beispiel Kioske Flaschenbier verkaufen. Wenn aber die Erfahrung sagt, dass in der unmittelbaren Umgebung in Gruppen Alkohol getrunken wird, die Kontaktbeschränkungen also wegen des Alkoholkonsums missachtet werden, kann der Verkauf untersagt werden.

Was bedeutet der Lockdown für Gottesdienste?

Sie bleiben möglich – allerdings unter strengen Voraussetzungen: Der Abstand von 1,50 Metern muss eingehalten werden, Maskenpflicht gilt auch am Platz, singen ist verboten. An Weihnachten – wenn also viele Besucher erwartet werden – müssen sich die Gottesdienstbesucher anmelden, die Gemeinden müssen ein System dafür schaffen.

Werden die Wertstoffhöfe wieder geschlossen?

Nein. Anders als im ersten Lockdown im Frühjahr will der Abfallzweckverband Aha die Wertstoffhöfe offen halten. „Solange es die gesetzlichen Vorgaben zulassen, werden sie wie gewohnt geöffnet haben“, sagt Sprecherin Helene Herich. Der Bund-Länder-Beschluss sieht in diesem Punkt keine Einschränkungen vor, auch die Landesverordnung sieht keine Schließungen vor. Etwas anders stellt sich die Lage laut Herich bei den Grüngutannahmestellen dar: „Dort entscheidet der jeweilige Betreiber, also der Landwirt, ob er öffnet oder ob ihm das Risiko zu hoch ist.“ Direkte Vorgaben seitens Aha gebe es nicht.

Finden Volkshochschulkurse und Musikunterricht noch statt?

Viele Musikschulen und Musiklehrer sind bereits in den Onlineunterricht gewechselt. Die Musikschule Hannover wird nach Angaben der Stadt ab Mittwoch, so weit das möglich ist, ebenfalls in den Fernunterricht wechseln. Die Präsenzkurse der VHS werden gestrichen, Teilnehmer bekommen ihr Geld anteilig zurück

Von Karl Doeleke, Bernd Haase und Marco Seng