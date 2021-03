Wie ist die Infektionslage?

Die Zahl der Infektionen in Niedersachsen und der Region Hannover ist weiterhin hoch. Entscheidend für den Dschungel der Regeln und Bestimmungen: Der sogenannte Inzidenzwert der Region liegt mit 123,5 weiterhin über der entscheidenden Grenze von 100. Aus diesem Grund ist in und um Hannover schon seit Wochen die „Notbremse“ gezogen. Das heißt: Jene Lockerungen, die Bund und Länder Anfang März vereinbart hatten und nun wieder zurücknehmen, haben hier nie gegolten. Landesweit liegt der Inzidenzwert jetzt bei 96,8, bundesweit bei 108,1.

Wie lange gilt der Lockdown jetzt?

Der Lockdown wird bis zum 18. April verlängert. So lange gelten die derzeit aktuellen Regelungen weiter – also etwa Kontaktbeschränkungen, Einzelhandelsschließungen und Schulregelungen.

Wie funktioniert die „Osterpause“?

Über die Ostertage gilt eine Sonderregelung: Die Niedersachsen sollen wie alle Bundesbürger über Ostern möglichst zu Hause bleiben. Nach den aktuellen Beschlüssen der Bund-Länder-Runde sollen der 1. April (Gründonnerstag) und der 3. April (Samstag) zusätzlich einmalig als Ruhetage definiert werden – mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen. Zudem werden vom 1. bis 5. April Ansammlungen im öffentlichen Raum grundsätzlich untersagt („Erweiterte Ruhezeit zu Ostern“). Es gelte damit an „fünf zusammenhängenden Tagen das Prinzip #WirBleibenZuHause“, heißt es in dem Beschluss von Bund und Ländern. Wenn Außengastronomie geöffnet ist, wird diese während der fünf Tage geschlossen – in der Region Hannover ist dies aber derzeit ohnehin nicht der Fall.

Was aber heißt „Ruhetag“ genau? Offenbar ist geplant, dass diese Ruhe recht weit gehen soll – vor allem mit Blick auf das Arbeitsleben. Wie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstagmittag sagte, werde der 1. April kein Arbeitstag sein. „Die Ministerien werden leer sein“, sagte er. Er gehe auch davon aus, dass die Kitas geschlossen sein werden. Und: „Ich gehe davon aus, dass ein allgemeiner Ruhetag auch für das Homeoffice gilt.“ Über Ostern solle alles so ruhig als möglich sein, so der Ministerpräsident.

Das Ziel dieser Osterruhe: „Wir glauben selbst nicht, dass die Zahlen dadurch nachhaltig sinken werden“, sagte der Ministerpräsident. Die Maßnahmen könnten aber helfen, die Dynamik zu brechen und den Anstieg zu verlangsamen. „Experten sagen uns, dass wir die Dynamik der Infektionen kappen und den Anstieg stoppen können“, so Weil. Dadurch erhalte man die Chance, ein neues System der Pandemiebekämpfung einzuführen. Ein wesentlicher Eckpfeiler dabei sollen flächendeckende Tests sein.

Apropos: Wie geht es mit dem Testen voran?

Laut Ministerpräsident Weil ist es das Ziel der Landesregierung, 40 Prozent der Bevölkerung regelmäßig mit Schnelltests zu versorgen. „Damit haben wir die gesamte Gesellschaft im Blick“, so der Ministerpräsident. Nach den Osterferien sollen etwa die Schüler zwei Tests pro Woche erhalten. Auch die anderen Landesbediensteten sollen versorgt werden. Laut einer Regierungssprecherin hat das Land Niedersachsen aktuell 5 Millionen Schnelltests beschafft, weitere 11 Millionen stünden in Aussicht. „Es soll laufend nachbestellt werden.“ Auch Unternehmen sind dazu aufgerufen, ihre Mitarbeiter regelmäßig zu testen.

Und was macht die Impfkampagne?

Weil bekräftigte das Ziel, jeder solle „im Sommer“ ein Impfangebot bekommen. „Das wäre dann wirklich ein Durchbruch. Wenn wir sagen können, große Teile der Gesellschaft sind geimpft, dann ist dieser Pandemie der Schrecken genommen.“ Stand Dienstag hatten in Niedersachsen 8,8 Prozent der Bürger ihre Erstimpfung bekommen (bundesweit 9,2 Prozent), das bedeutet Platz 13 unter den Bundesländern. 4,0 Prozent der Niedersachsen haben bereits beide Dosen verabreicht bekommen – das ist immerhin Platz neun.

Welche Kontaktregeln gelten demnächst in und um Hannover?

Der sogenannte Inzidenzwert der Region Hannover liegt nach wie vor über der Schwelle von 100. Das bedeutet, dass es in Sachen Kontaktbeschränkungen keinen Unterschied zwischen den Ostertagen und der Zeit davor und danach gibt. Es gilt also vorerst bis zum 18. April: Private Treffen sind dann nur noch für einen Haushalt plus eine weitere Person erlaubt. Kinder bis sechs Jahre werden nicht mitgezählt, auch Begleit- und Betreuungspersonen, etwa für Menschen mit Behinderungen, dürfen zusätzlich mit dabei sein. Eine Obergrenze für die Gesamtzahl an Personen gibt es nicht.

Würde die Inzidenz wieder unter 100 sinken, dürften sich, wenn es nach dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz geht, zwei Haushalte mit insgesamt maximal fünf Personen über 14 Jahre treffen. Diese Regelung aber hatte das OVG Lüneburg in Niedersachsen zuletzt gekippt, weil sie große Familien benachteilige. Das Land muss an dieser Stelle also nachbessern und eine rechtssichere Vorschrift finden.

Welche Regeln gelten beim Einkaufen?

Nach wie vor plant Niedersachsen, Modellversuche zu erlauben, die den Einkauf in Innenstädten möglich machen sollen. Geplant ist, Kunden in eigens eingerichteten Zentren Schnelltests anzubieten, etwa in Containern. Mit dem Nachweis eines negativen Tests würden sich dann die Türen von Geschäften, möglicherweise aber auch Theatern oder Kinos öffnen. Auch Hannover hat sich darum beworben, an solch einem Modellversuch teilzunehmen.

Wie geht es in Schulen und Kitas weiter?

Kurz gesagt: In der Region Hannover bis auf Weiteres wie bisher. Die Kitas sind im Notbetrieb, können also bis zu 50 Prozent der Kinder aufnehmen. Die Grundschulen und Abschlussklassen haben Unterricht im Wechselmodell mit halben Klassen und ansonsten Homeschooling. Alle andere Jahrgänge werden komplett im Fernunterricht betreut. Allerdings hat das Land vor, nach Ostern regelmäßig zu testen. Alle Details dazu finden sich hier.

Welche Regeln gelten für Unternehmen?

Sie sollen dafür sorgen, dass es zu möglichst wenigen Kontakten kommt – also etwa über umfassende Regelungen zur Nutzung von Homeoffice-Möglichkeiten. Wenn das nicht möglich ist, sollen sie Tests für Mitarbeiter anbieten, und zwar mindestens einmal pro Woche. Außerdem sollen sie weitere finanzielle Hilfen erhalten. Wie genau das gehen soll, ist aber noch unklar.

Kommt eine Ausgangssperre?

Das ist noch ungewiss. Im Beschluss von Bund und Ländern heißt es, dass in sogenannten Hochinzidenzkommunen, zu denen die Region Hannover zählt, „noch weitergehende Schritte“ umgesetzt werden sollen. Als Beispiele aufgezählt werden eine nächtliche Ausgangssperre, die Pflicht, als Mitfahrer im Auto eine Maske zu tragen (sofern verschiedene Hausstände gemeinsam im Wagen sitzen) oder verschärfte Kontaktbeschränkungen. Bei der Region Hannover, die solche Regeln in Kraft setzen müsste, hieß es am Dienstag, man wolle zunächst die Regelungen des Landes abwarten. Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) hatte allerdings zuletzt wenig Sympathie für Maßnahmen wie eine Ausgangssperre erkennen lassen.

Was gilt für Gottesdienste?

Präsenz-Gottesdienste und religiöse Versammlungen zu Ostern sollen nicht verboten werden. Das hatte Merkel bei Bekanntgabe der neuen Beschlüsse betont. Laut Beschluss sollen Bund und Länder aber „mit der Bitte“ an Religionsgemeinschaften herantreten, religiöse Versammlungen in dieser Zeit „nur virtuell durchzuführen“. Religionsgemeinschaften, die sich trotzdem für Zusammenkünfte während der Feiertage entscheiden, müssten demnach aber nicht mit Bußgeldern oder Strafen rechnen, wenn Auflagen zum Infektionsschutz eingehalten werden. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sagte am Dienstag, man wolle möglichst bald mit den Religionsgemeinschaften ins Gespräch kommen.

Was ist mit Reisen ins Ausland?

Reisen bleibt erlaubt. Die Bundesregierung rät zwar davon ab: Aber weder Inlands- noch Auslandreisen sind gesetzlich verboten, auch nicht Reisen in Corona-Risikogebiete. Hierbei ist jedoch einiges zu beachten. Bei der Rückkehr nach Deutschland aus einem Risikogebiet müssen sich Reisende nach der Einreise testen lassen und sie müssen in Quarantäne. Bei der Rückkehr aus Hochrisikogebieten oder Virusvariantengebieten kann ein negatives Testergebnis auch schon vor der Wiedereinreise verlangt werden.

Zwischendurch war nun im Gespräch, alle Reisenden nach ihrer Rückkehr in Quarantäne zu schicken – also etwa auch Mallorca-Rückkehrer. Dazu kommt es nun nicht, allerdings „erwarten Bund und Länder von allen Fluglinien sowohl konsequente Tests von Crews und Passagieren vor dem Rückflug und keine weitere Ausweitung der Flüge während der Osterferien“, heißt es. Zudem soll das Infektionsschutzgesetz so geändert werden, dass eine generelle Testpflicht vor Abflug zu einer Einreisevoraussetzung wird. Nach Medienberichten wollen Lufthansa, Eurowings, Condor und Tui Mallorca-Rückkehrer noch vor dem Abflug auf der Insel testen.

Und Reisen im Inland?

Tagesausflüge sind nicht verboten – längere Reisen allerdings in Ermangelung von Übernachtungsmöglichkeiten nicht möglich. Gemeinsam vier anderen Bundesländern hatte Niedersachsen für die Möglichkeit eines „kontaktarmen Urlaubs“ im eigenen Land geworben, etwa in Ferienhäusern oder auf Campingplätzen. Dieser Plan wurde indes verworfen. Hotels und andere Ferienanlagen dürfen nicht öffnen.

Welche Regelungen gelten in Alten- und Pflegeheimen?

Dort ändert sich zunächst einmal nicht viel. Der Grund: Nach wie vor ist ungewiss, ob und in welchem Maße Geimpfte noch andere Personen anstecken können. Die Gesundheitsministerkonferenz soll Empfehlungen vorlegen, wie weiter vorzugehen ist. In Heimen, in denen es keine Corona-Ausbrüche gibt, könnten jedoch zwei Wochen nach der Zweitimpfung die Besuchsmöglichkeiten wieder ausgeweitet werden, heißt es in dem Bund-Länder-Beschluss.

