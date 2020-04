Corona-Lockerungen? Hannovers Händler verurteilen Ungerechtigkeit

Hannover

Das Corona-Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel will Geschäften bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche möglichst bald wieder Öffnungen erlauben. Bei Hannovers Händlern stößt das Lockerungssignal auf Zustimmung – die Regelung finden viele aber zutiefst ungerecht. „Ich hätte mir gewünscht, dass mithilfe von Einlasskontrollen eine Begrenzung der Personen pro Fläche angeordnet wird“, sagt Martin Prenzler von Hannovers City-Gemeinschaft. Mit der 800-Quadratmeter-Regelung seien etliche auch inhabergeführte Geschäfte von der Öffnung ausgeschlossen.

800-Quadratmeter-Regelung bedeutet für den Handel Ungerechtigkeit

Helmut Staude vom gleichnamigen Möbelgeschäft in Hainholz ist „entsetzt“ von der geplanten Regelung. Er spricht von „ Idiotie“ – schließlich dürften Baumärkte mit Einlassbegrenzungen öffnen. „Wenn wir 100 Kunden ins Haus lassen dürften, hätte jeder 3000 Quadratmeter Platz“, sagt Staude, „da kann man die Hygieneabstände problemlos einhalten.“ Das familiengeführte Möbelgeschäft hat 30.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, aufgeteilt auf drei Häuser. Staude will beantragen, Teilbereiche mit bis zu 800 Quadratmetern öffnen zu dürfen, etwa im Küchenstudio.

„Begrüßen das Signal“

In eine ähnliche Richtung denkt auch Hannovers Innenstadthandel. Inhabergeführte Geschäfte wie I.G. von der Linde, Liebe oder Horstmann+Sander haben mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, aber verteilt über mehrere Etagen. Auch große Ketten wie Peek&Cloppenburg, Karstadt-Kaufhof oder H&M verfügen über deutlich mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche. „Das Signal einer allmählichen Rückkehr zur Normalität begrüße ich“, sagt City-Gemeinschafts-Manager Prenzler: „Aber wir werden darüber reden müssen, ob die Öffnung von Teilflächen erlaubt wird, damit Gerechtigkeit herrscht.“

Ernst-August-Galerie positiv betroffen

Positiv betroffen wäre die Ernst-August-Galerie von der Regelung. Sie verfügt zwar über insgesamt 30.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, musste aber während der Corona-Krise nicht schließen, weil etwa Rewe, die Drogerie dm und einige andere Anbieter öffnen dürfen. „Wenn alle Geschäfte bis 800 Quadratmeter wieder öffnen dürfen, dann gehe ich davon aus, dass auch bei uns fast alle Läden wieder öffnen“, sagt Galeriemanager Martin Wimberger. Von den 150 Geschäften der Galerie seien nur etwa eine Handvoll größer als 800 Quadratmeter.

Kabinettsvorlage : Auch Buchhandlungen sollen wieder öffnen

Bislang sind nur erste Details der Verhandlungen durchgesickert: Die Deutsche Presse-Agentur hat am Mittag aus der Kabinettsvorlage zitiert, über die Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder debattiert. Dem Entwurf zufolge könnten die Länder Geschäfte bis 800 Quadratmeter unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen wieder öffnen. Die seit Wochen geltenden harten Kontaktbeschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus sollen grundsätzlich bis 3. Mai verlängert werden.

Unabhängig von der Verkaufsfläche sollen nach dem Entwurf Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen wieder öffnen dürfen. Unter gleichen Auflagen sollten auch Kultureinrichtungen wie Bibliotheken und Archive sowie zoologische und botanische Gärten wieder öffnen können. Unter jenen Dienstleistungsbetrieben, bei denen körperliche Nähe unabdingbar sei, „sollen sich zunächst Friseurbetriebe darauf vorbereiten“, unter bestimmten Auflagen sowie „unter Nutzung von persönlicher Schutzausrüstung den Betrieb am 4. Mai wieder aufzunehmen“. Restaurants, Bars und Kneipen sollen wie bisher grundsätzlich geschlossen bleiben.

Kirchen bleiben geschlossen

Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und Synagogen sowie religiöse Feierlichkeiten und Veranstaltungen sowie Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sollen nach den Vorstellungen des Bundes untersagt bleiben. Hotels sollten auch weiterhin „nur für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung“ stehen.

Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen der Abschlussklassen des laufenden Schuljahres sollten nach entsprechenden Vorbereitungen unmittelbar wieder stattfinden können, heißt es in dem Papier weiter. Die Notbetreuung in den Kitas werde fortgesetzt und auf weitere Berufs- und Bedarfsgruppen ausgeweitet. Dadurch solle besonders Eltern in zentralen Wirtschaftsbereichen eine Rückkehr in den Arbeitsalltag ermöglicht werden.

Schüler ab 4. Mai wieder in Schulen?

Ab dem 4. Mai sollen nach den Vorstellungen des Bundes prioritär auch die Schüler der Abschlussklassen und qualifikationsrelevanten Jahrgänge wieder in die Schule können, die im nächsten Schuljahr ihre Prüfungen ablegen. Zudem soll die letzte Klasse der Grundschule wieder in die Schule dürfen. Die Kultusministerkonferenz soll bis zum 29. April ein Konzept für weitere Schritte vorlegen, wie der Unterricht unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen insgesamt wieder aufgenommen werden kann.

